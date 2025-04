Przyczyny wstrząsu

Przyczynami powstania wstrząsu kardiogennego są zaburzenia czynności serca, takie jak: zawał, zapalenia mięśnia sercowego czy zaburzenia rytmu lub zmiany w obrębie dużych naczyń, np. rozwarstwienie aorty – głównej tętnicy, zaopatrującej w krew cały organizm.

Wynika z tego charakterystyczny obraz chorego, u którego objawy wstrząsowe nakładają się na objawy choroby podstawowej.

Objawy wstrząsu

Do typowych objawów wstrząsowych zalicza się: blada, wilgotna i chłodna skóra, nadmierna senność oraz dezorientacja co do miejsca i czasu, skąpomocz – tj. wydanie moczu w ilości poniżej 500 ml w ciągu doby, przyśpieszona czynność serca, spadek skurczowego ciśnienia tętniczego o 20 mmHg lub wartości 90/40 mmHg nie spowodowane innymi czynnikami (prawidłowo 120/80 mmHg), przedłużenie się zblednięcia po ucisku paznokcia/opuszka palca powyżej 2 sekund, osłabienie mięśni oraz przyśpieszony oddech.

Objawy choroby podstawowej

Z kolei przykładowymi objawami choroby podstawowej, która spowodowała wystąpienie wstrząsu, może być np. ból w klatce piersiowej (w przypadku zawału, rozwarstwienia aorty), uczucie nierównego bicia serca (w zaburzeniach rytmu) lub duszność (w zatorowości płucnej).

Jeśli więc osoba o której wiadomo, że leczy się z powodu chorób sercowo-naczyniowych, nagle staje się senna, kontakt z nią jest utrudniony, nadmiernie się poci, skóra staje się blada i zimna, do tego skarży się na bóle w klatce piersiowej lub intensywne kołatania serca, to prawdopodobnie rozwija się u niej wstrząs kardiogenny. W takiej sytuacji należy czym prędzej wezwać pogotowie!

Dzięki znajomości pierwszych objawów wstrząsu kardiogennego i szybkiej reakcji w przypadku ich wystąpienia skraca się czas oczekiwania chorego na pomoc medyczną, co znacznie zwiększa jego szanse przeżycia.

