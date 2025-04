Mózg - centrum dowodzenia

Mózg człowieka wciąż kryje wiele tajemnic. Mimo iż medycyna idzie ciągle do przodu, nadal nie został do końca poznany.

Mózg stanowi centrum dowodzenia, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie. To właśnie w nim odbywają się procesy myślenia, powstają wszelkie uczucia, jest on początkiem wszelkiej aktywności ludzkiej. To on decyduje o naszej indywidualności.

Jako narząd jest bardzo delikatny i wszelkie nieprawidłowości w dopływie krwi spowodowane zatkaniem się naczyń krwionośnych mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.

Co powoduje zatkanie naczyń krwionośnych?

Zatkanie naczyń może spowodować udar niedokrwienny mózgu. Jeśli wcześniej nie spowoduje to zgonu, objawy mogą utrzymywać się dłużej niż 24 godziny.

A co jeśli objawy spowodowane niedokrwieniem trwają nie dłużej niż dobę? Wówczas mówi się o przemijającym napadzie niedokrwiennym (TIA).

Czym dokładnie jest TIA?

Skrót TIA oznacza przemijający napad niedokrwienny mózgu, który trwa nie dłużej niż 24 godziny.

Statystycznie, około 70%–85% przypadków rzadko utrzymuje się dłużej niż jedną godzinę, a czas ich trwania wynosi od kilku do kilkunastu minut.

Rozpoznaj objawy!

Objawy pojawiają się zazwyczaj w ciągu dnia. Bardzo trudno jest określić rzeczywistą liczbę incydentów TIA, ponieważ duża część chorych bagatelizuje ich wystąpienie.

Objawy ostrzegawcze, o których mowa i których nie wolno lekceważyć, to:

niedowład lub porażenie mięśni twarzy, ręki i/lub nogi (najczęściej po jednej stronie ciała),

niezborność ruchowa i zwroty głowy,

zaburzenie widzenia (w jednym lub obu oczach),

zaburzenia mowy,

zaburzenia czucia twarzy, ręki i/lub nogi (najczęściej po jednej stronie),

zaburzeniami pamięci, tzw. przemijająca niepamięć ogólna,

silny ból głowy bez wyraźnej przyczyny.

Często objawy ostrzegawcze są bagatelizowane, a chorzy nie zdają sobie sprawy, że mogą one powrócić na stałe, dlatego też ważne jest, by jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Przeprowadzenie szeregu badań ma na celu rozpoznanie i ewentualne wyeliminowanie czynników, które doprowadziły do niedokrwienia mózgu. Aby zapobiec nawrotom TIA lub wystąpieniu udaru, należy opanować przypuszczalne czynniki ryzyka.

