Jak rozpoznać udar mózgu?

Udar mózgu możemy najczęściej rozpoznać po takich objawach jak: zaburzenia mowy, czucia i widzenia, zaburzenia uwagi i koordynacji, nagły ból głowy, niedowład, wzmożone ciśnienie śródczaszkowe. Co jeszcze wskazuje na to, że mamy do czynienia z udarem mózgu?