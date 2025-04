Po czym poznać wstrząśnienie mózgu?

Wstrząśnienie mózgu to przemijające zaburzenia funkcji mózgu bez uwidocznienia zmian w badaniach obrazowych. Do wstrząśnienia mózgu może dojść w wyniku urazu. Objawami wstrząśnienia mózgu są: nagła utrata przytomności, wymioty oraz niepamięć wsteczna. W przypadku wystąpienia takich symptomów warto udać się do szpitala.

Reklama

Jak pomóc osobie z urazem głowy?

Uraz głowy najczęściej wymaga wezwania pomocy medycznej. Większość ludzi zdaje sobie sprawę, że jest to poważna sytuacja.

Zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe należy udzielić pomocy choremu. Podstawą jest uśmierzenie bólu – najlepiej sprawdzają się preparaty na bazie acetaminofenu. Nigdy nie należy stosować aspiryny, która nasila krwawienie.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do stanu chorego, lepiej nie podawać nic doustnie, ponieważ możliwe, że będzie wymagał leczenia operacyjnego.

Aby zatamować krwawienie, powinniśmy zastosować delikatny ucisk sterylnym materiałem na powierzchnię rany.

Po każdym, nawet niegroźnym urazie głowy warto jest pozostać z chorym przez następne 24godziny, aby sprawdzić, czy wystąpią u niego niepokojące objawy (opisane niżej). Jeśli się pojawią, niezwłocznie należy udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala.

Zobacz też: Uraz głowy - jak postępować?

Ochrona przed obrzękiem i dalszym urazem

U poszkodowanego z urazem głowy należy zastosować okład z lodu owiniętego ręcznikiem. Taki chory powinien odpocząć.

Objawy zagrożenia życia w przypadku urazu głowy

Wezwanie pogotowia ratunkowego jest konieczne w przypadku wystąpienia takich objawów jak:

wymioty,

nierówne źrenice,

drgawki,

słabość po jednej stronie ciała,

problemy z wybudzeniem,

krwawienie po 5-10 minutach ucisku na ranę.

Reklama

Mogą to być objawy świadczące o zagrożeniu życia!

Zobacz też: Jak postępować w krwotoku zewnętrznym?