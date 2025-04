Wybór jest ogromny

Obecnie do dyspozycji młodzieży jest cała gama środków odurzających. Brak zajęć, odpowiedzialności, samotność i frustracja prowadzą do sięgania po polepszacze stanu świadomości. Środki te nie prowadzą do rozwiązania żadnych problemów - wręcz przeciwnie - stają się powodem wielu kolejnych.

Skład chemiczny, często niepewny, urozmaicany wypełniaczami, trutkami czy substancjami wzmacniającymi efekt sprawia, że narkotyki te nie nadają się do spożycia przez człowieka. Najbardziej popularne środki to amfetaminy, kokaina, halucynogeny, kannabinole i GHB. Ich nazwy ‘handlowe’ mają brzmieć nowocześnie, więc dla zmyłki handlarze określają je brown sugar, ice czy mitsubishi.

Różne narkotyki, różne stany świadomości, różne objawy

Objawy przedawkowania, które mogą przypominać w zasadzie każdą poważną chorobę przebiegającą w stanie bardzo ciężkim, pojawiają się w ciągu minut. Zależą one od rodzaju zażytego narkotyku. Najprostszymi do zaobserwowania są zaburzenia zachowania i rozszerzenie lub zwężenie źrenic.

Narkotyki mogą powodować pobudzenie doprowadzające do drgawek lub halucynacje, które mogą stać się przyczyną wypadków. Brak reakcji na bodźce i śpiączka oraz zaburzenia krążenia i oddychania są bardzo poważnymi konsekwencjami przyjmowania tych trujących substancji i wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Narażeni również chorzy

W przypadku leków stosowanych u chorych, objawami mogą być nagły spadek ciśnienia krwi, duszność, obniżenia napięcia mięśniowego, zaburzenia orientacji. Każde podejrzane zachowanie bliskiej Ci osoby powinno budzić podejrzenie zatrucia.

Pacjenci leczeni psychiatrycznie i neurologicznie oraz ze wszelkimi zaburzeniami nastroju powinni mieć zapewnioną szczególną opiekę ze strony bliskich, która będzie oparta również na kontroli przyjmowanych leków. Osoba, nad którą sprawujesz opiekę, ma zaburzenia psychiczne? Lepiej jeśli ma wydzielone codziennie leki i nie musi ich sama dawkować.

Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Pokazuj drogi rozwoju, podpowiadaj aktywne zainteresowania. Reaguj na oznaki wpadania w szemrane towarzystwo. Gdy podejrzewasz, że Twoje dziecko już bierze narkotyki, ochroń je przed przedawkowaniem i skorzystaj z pomocy organizacji walczących z narkomanią oraz policji.