Jak dochodzi do oparzeń?

Oparzenie to uszkodzenie tkanek wywołane działaniem czynnika drażniącego (wysokiej temperatury, nasłonecznienia, substancji żrących itp.). Na oparzenia szczególnie narażone są małe dzieci, które podczas zabaw często nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa.

Jakie są rodzaje oparzeń?

Ze względu na czynnik wywołujący oparzenia możemy podzielić na kilka grup:

termiczne;

słoneczne;

chemiczne;

elektryczne (porażenie prądem);

wywołane dotknięciem trujących roślin lub zwierząt.

Natomiast ze względu na stopień uszkodzenia tkanek oparzenia dzieli się na powierzchniowe (tzw. I stopień), głębsze (tzw. II stopień) i głębokie (tzw. III stopień).

Pierwsza pomoc przy oparzeniu – algorytm postępowania

Poparzone miejsce trzeba niezwłocznie schłodzić wodą. Należy działać szybko – im dłużej zwlekamy z udzieleniem pomocy, tym większe będą pozostałe blizny. Chłodzenie oparzenia powinno trwać nie krócej niż 10 minut.

W żadnym wypadku nie wolno przekłuwać powstających pęcherzy, gdyż może to spowodować zakażenia rany. Podczas udzielania pomocy poszkodowanemu starajmy się nie dotykać poparzonego miejsca. Jeśli ubranie przykleiło się do skóry osoby poszkodowanej , nie wolno odrywać go siłą. Wówczas należy je rozciąć. Poparzonego miejsca nie wolno też niczym smarować. Po schłodzeniu należy założyć na ranę sterylny opatrunek i – jeśli jest poważna – udać się z poszkodowanym do lekarza.

W przypadku poważnych oparzeń (u dziecka każde poparzenie przekraczające 10% ciała może wywołać wstrząs) należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Jak schłodzić oparzenie słoneczne?

Oparzenie słoneczne jest rezultatem nadmiernej ekspozycji na światło. Ulgę może przynieść chłodzący balsam po opalaniu. Na rynku istnieje szeroki wybór kosmetyków tego typu. Występują one w różnych postaciach – żelu, emulsji, a nawet mgiełki. Pomocne może być również skierowanie na poparzone miejsce strumienia zimnego powietrza z wentylatora lub wachlowanie. Innym sposobem jest chłodzenie wodą – zabieg powtarzamy kilkakrotnie przez ok. 15 min. Można również zastosować kompres z kostek lodu, ewentualnie mrożonki owiniętej w wilgotną i czystą szmatkę.

Jak postępować w przypadku oparzenia oczu?

Oparzenia oczu i twarzy również należy chłodzić zimną wodą. Następnie przykrywamy delikatnie opatrunkiem oboje oczu. Producenci opatrunków hydrożelowych proponują specjalny opatrunek na twarz (do nabycia w aptekach).

Co zrobić w przypadku poparzenia przewodu pokarmowego?

W przypadku poparzenia przewodu pokarmowego żrącą substancją nie wolno prowokować wymiotów, gdyż może wówczas dojść do zachłyśnięcia się poszkodowanego lub pęknięcia przełyku i żołądka. Ponadto nie wolno podawać substancji neutralizujących toksyny, ponieważ egzotermiczna reakcja zobojętniania wywołuje spienienie zawartości żołądka, wymioty i zachłyśnięcie. Dopuszczalne jest podanie do picia 1-2 szklanek ciepłej wody w celu rozcieńczenia substancji, która dostała się do organizmu.

Czego nie należy robić?

Pod żadnym pozorem nie wolno polewać oparzeń spirytusem lub środkami dezynfekcyjnymi, ponieważ pogłębiają one uszkodzenie tkanek, denaturują białka, zwiększają dolegliwości bólowe oraz uszkadzają zakończenia nerwów.

Wbrew obiegowym opiniom, nie należy również stosować metod polegających na posypywaniu oparzeń solą kuchenną lub polewaniu moczem.