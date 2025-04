fot. Fotolia

Apteczka

Podręczną apteczkę zawsze warto mieć, do apteki często jest daleko, i o ile nie jesteś w Sopocie, raczej nie jest czynna do 22.00. Z kolei za granicą nie wszędzie znajdziesz aptekę, leki są często dużo droższe i nie znasz lokalnych marek, a wytłumaczenie farmaceutce w małym, włoskim miasteczku czego dokładnie potrzebujesz, może wymagać sporo czasu i kreatywności.

Co warto zabrać do apteczki?

• Plastry i bandaż elastyczny

• Krem lub żel na urazy i stłuczenia

• Tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

• Spray na katar

• Tabletki na ból gardła

• Preparat przeciw biegunce

• Preparat na zaparcia

• Kremy z wysokim filtrem i maść lub spray na oparzenia z pantenolem

Jeżeli wyjeżdżasz w egzotyczne miejsce – dowiedz się dużo wcześniej w Instytucie Medycyny Tropikalnej o obowiązujące i zalecane szczepienia.

Środki przeciwko owadom

Niestety komary, meszki i kleszcze nie szanują twoich wakacji i potrafią zepsuć humor. Aby na wieczornym ognisku na plaży albo na wyprawie na grzyby nie stresować się chmarami owadów i nie bać się przenoszących groźne choroby kleszczy, koniecznie zabierz środki na owady:

w formie sprayu jeżeli chcesz zabezpieczać się szybko i masz różne warstwy odzieży,

w formie kremu gdy będziesz miał zazwyczaj odsłonięte ciało, mają one też tę zaletę, że zazwyczaj mniej intensywnie pachną niż spraye,

w formie wtyczek do kontaktu gdy chcesz spać spokojnie,

w formie dymiących spirali gdy planujesz długie wieczory na tarasie.

Aby uniknąć kleszczy, do lasu zakładaj wyższe buty i skarpetki, bo kleszcze czekają na ofiarę w trawie lub niskich krzakach (nie spadają z drzew). Jeżeli już złapiesz kleszcza, najlepiej usunąć go specjalnym przyrządem – w formie haczyka z nacięciem (kleszczołapki) lub urządzenia podobnego do strzykawki, które zasysa powietrze. Nigdy nie smaruj kleszcza żadną substancją (to nie pomaga, a może zaszkodzić). Pamiętaj jednak, że jeżeli pojawi się zaczerwienienie w miejscu ukąszenia, musisz niestety jak najszybciej iść do lekarza. Można też kupić w aptece testy na boreliozę – bada się wyjętego kleszcza.

Pomoc za granicą

Polisa i EKUZ

Polisę za granicą po prostu trzeba mieć, nie jest to duży wydatek, a chroni nas przed olbrzymimi kosztami w razie kontuzji lub wypadku. Jeżeli kupujesz wycieczkę w biurze podróży, koniecznie sprawdź zakres i kwoty ubezpieczenia. Sprawdź, czy ubezpieczenie oferowane przez organizatora obejmuje zdarzenia związane z uprawianiem sportów, np. nurkowania, czy kitesurfingu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatnie wydawana w oddziałach NFZ. Uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. Niestety poszczególne kraje różnią się zakresem bezpłatnych świadczeń oraz sposobem korzystania ze świadczeń, na przykład mogą one wymagać zapłacenia, a potem w Polsce otrzymasz zwrot wydatków na podstawie rachunków. Warto ją jednak mieć z jednego powodu - w przypadku dłuższego leczenia, komercyjne ubezpieczenie może nie pokryć wszystkich kosztów, a jest szansa, że pokryje je EKUZ. Więcej informacji można uzyskać w oddziale NFZ lub na www.ekuz.nfz.gov.pl.

Karta ICE

To plastikowa karta, z międzynarodowym oznaczeniem „in case of emergency” (w razie wypadku), zawierająca kontakty do 3 osób, które należy powiadomić w razie nieprzewidzianego zdarzenia. Kartę ICE można kupić za 5 zł w oddziałach PCK lub na stronie www.pck.pl.

Warto również w telefonie dopisać skrót ICE przy kontaktach do osób, które chcemy zawiadomić w razie wypadku.

