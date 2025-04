Jak uchronić się przed trąbą powietrzną?

Trąba powietrzna (tornado) to zjawisko meteorologiczne, które coraz częściej pojawia się w Polsce. Warto więc się przygotować na przejście tornada. Co robić, gdy nadciąga trąba powietrzna? Gdzie się schronić, a jakich miejsc unikać? Na co uważać? Jak pomagać poszkodowanym?