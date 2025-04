Niezauważalnie małe, niewyobrażalnie silne

Objawy zatrucia pokarmowego w naszej strefie klimatycznej najczęściej powodowane są przez bakterie i ich toksyny. Do spotykanych w codziennej praktyce należą Campylobacter jejuni, Salmonella i Escherichia coli. Mają one szczególne powinowactwo do tkanek układu pokarmowego, przez co niszczą jego tkanki.

Bakteryjne toksyny jadu kiełbasianego i zgorzeli gazowej (występujące w zanieczyszczonym pożywieniu) są niewyobrażalnie silne. W księdze rekordów Guinessa toksynę jadu kiełbasianego opisuję się następująco: „450 g tej trucizny teoretycznie mogłoby zlikwidować całą ludzkość”. Mikroskopijne grzyby, cząsteczki wirusów i pasożyty to kolejne przyczyny zatruć, z którymi odwiecznie zmaga się cała ludzkość.

Nie wychodzę z łazienki

Z oznakami zatrucia pokarmowego zapewne spotkał się już każdy z nas. Dokuczliwy ból brzucha połączony z mdłościami, wymiotami, biegunką, gorączką oraz osłabieniem nie pozwalają na normalne funkcjonowanie i często wymagają zwolnienia z pracy. Utrata wody z organizmu wraz z niemożnością jej uzupełniania prowadzi do odwodnienia. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych oraz ciężarnych.

W przypadku osób z grup ryzyka konieczna może być interwencja lekarska. Jeśli Twoje dziecko ma biegunkę i wymioty, a do tego płacze bez łez, a język nie jest wilgotny, oznacza to, że nie nawadnia się prawidłowo. U osób starczych fałd skóry przedramienia złapany w palce powinien się rozprostować w kilka sekund. Jeśli tak się nie dzieje, oznacza to poważne odwodnienie i wymaga nawodnienia dożylnego. Diagnostyka lekarska określi typ patogenu odpowiedzialnego za schorzenie i zostanie włączone odpowiednie leczenie przyczynowe.

Ochroń swój czas i swoje jelita

Aby ustrzec się przed zatruciami pokarmowymi, myj ręce zawsze po wyjściu z toalety a także przed przygotowywaniem posiłków dla siebie i swojej rodziny. Produkty, które kupujesz, powinny pochodzić zawsze ze źródła, które łatwo jest zidentyfikować.

Zawsze utrzymuj kuchnię w czystości, zwracając szczególną uwagę, aby jaja, mięso i drób nie leżały blisko innych produktów. Przechowuj pokarmy w stałej temperaturze, a zamrożone przekładaj do lodówki w celu całkowitego rozmrożenia odpowiednio wcześniej przed przyrządzeniem.

Gotuj, smaż, duś - zabije to bakterie, które dały radę się przechować i ochroni Twój układ pokarmowy. W krajach tropikalnych dodatkowo pamiętaj, że jedzenie od ulicznych sprzedawców może i wygląda smacznie, ale może być zbyt zanieczyszczone jak na europejski organizm, a wodę należy pić tylko butelkowaną.

