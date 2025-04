Nie pal!

Odma samoistna stanowi około połowy wszystkich przypadków odmy opłucnowej. Palenie tytoniu powoduje powstawanie pęcherzyków rozejmowych, czyli niewielkich upowietrzonych jamek w płucu. Pęcherzyki rozejmowe mogą pojawiać się także w przebiegu różnych chorób lub po prostu mogą być wrodzone.

Szczególnie narażone na odmę samoistną są osoby z zespołem Marfana oraz z niedoborem alfa1-antytrypsyny.

Czy odma samoistna jest niebezpieczna?

Niewielka odma samoistna na ogół nie jest niebezpieczna. Jeśli do jamy opłucnowej dostanie się nieduża ilość powietrza, u chorego pojawi się krótkotrwała duszność, kaszel oraz kłujący, opłucnowy ból klatki piersiowej. Taka ilość powietrza może zostać z czasem wchłonięta.

W przypadku niewielkiej odmy na ogół wystarcza odpoczynek w warunkach szpitalnych lub nawet domowych, zalecane jest leżenie na chorym boku.

Odma samoistna w zdecydowanej większości przypadków jest jednostronna. Jeśli jednak dojdzie do odmy obustronnej (zwłaszcza dużej), może ona stanowić nawet zagrożenie życia. Tego typu odma dodatkowo może dać takie objawy jak przyspieszenie tętna, narastająca duszność, poty, bladość skóry oraz ogólne osłabienie.

Pomoc lekarska

Jeśli dojdzie do powstania odmy samoistnej w większości wypadków nie obędzie się bez specjalistycznej pomocy lekarskiej. Niestety często dzieje się tak, że nie kończy się na jednym epizodzie odmy. Dlatego osoby, u których doszło kiedykolwiek do jej powstania, powinny unikać sytuacji, które mogą wywołać kolejną odmę.

Uniknąć odmy

Przede wszystkim nie warto narażać się na nagłe zmiany ciśnienia. Może do nich dojść podczas lotów na dużych wysokościach, w czasie nurkowania, skoków na bungee czy ze spadochronem.

Należy unikać wysiłku zwłaszcza takich jak podnoszenie ciężarów, czy inne sporty siłowe. Istotne jest znoszenie objawów infekcji takich jak kaszel czy kichanie, bo one również zwiększają ryzyka pęknięcia pęcherzyków rozejmowych. Osoby palące powinny bezwzględnie zerwać z nałogiem. Korzystnie wpływa bieganie, spacery i jazda na rowerze.

