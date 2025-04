Dla każdego coś dobrego

W górach dla każdego znajdzie się coś odpowiedniego - nie wszystkie szlaki są tak samo trudne. W doliny można wybrać się nawet z wózkiem dziecięcym, ale są też takie miejsca, w które obowiązkowo należy wyposażyć się w raki, a wspinaczka zajmuje kilkanaście godzin.

Jeśli wybierasz się w góry, koniecznie zapoznaj się z oznaczeniami szlaków i wybierz odpowiedni dla siebie. Jeśli traktujesz wyjazd jako okazję do pracy nad kondycją, na pierwszy dzień wybierz trasę widokową, a przez kolejne wzmagaj obciążenie.

Tam jest najniebezpieczniej

W polskich Tatrach do najniebezpieczniejszych szlaków należą te wysokogórskie trasy, w których elementy skalne przeważają nad wytyczonymi dróżkami czy schodkami. Często jako sprzęt ułatwiający wspinaczkę posiadają one przyczepione do skał łańcuchy lub klamry.

Wybierać się na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem, Orlą Perć, Rysy i Kozią Przełęcz od Doliny Pięciu Stawów mogą tylko osoby o odpowiednim przygotowaniu kondycyjnym i sprzętowym. Te cudowne miejsca są corocznie pułapką dla nieuważnych piechurów.

Kręci mi się w głowie

Jeśli masz lęk wysokości lub zawroty głowy, nie dla Ciebie są wąskie ścieżki i górskie szczyty. Już bez wchodzenia na górę domyślić się możesz, że nie będziesz czuć się dobrze na powierzchni 10 m², gdy dookoła jest przepaść (dla innych to są piękne widoki).

Bezpieczeństwo przy szczycie

Kilka rad pomoże Ci odnaleźć się na trudnych, skalnych szlakach. Za pierwszym razem wybierz się na trudną trasę z osobą, która wie dokładnie jak zachowywać się w takich warunkach. Dzięki temu i Ty nabierzesz dobrych nawyków. Łańcuch ma Ci pomóc w osiągnięciu równowagi i stawianiu kolejnych kroków. Przed wejściem wyżej, popróbuj czy jesteś w stanie z niego skorzystać, ponieważ wymaga on przeniesienia części masy ciała na ręce.

Stawiaj kroki w sposób przemyślany – lepiej, gdy zajmie to dłużej, niż jeśli masz zrobić sobie krzywdę. Nie martw się, jeśli zwalniasz całą drużynę. Nie mogą oni Cię wyprzedzać i tak samo Ty nie wyprzedzaj tych, którzy poruszają się wolniej. Związane jest to także z faktem, że na jednym łańcuchu może znajdować się jedna osoba - to odpowiada za bezpieczeństwo. Jeśli zdarzy Ci się strącić kamień, powiadom o tym inne osoby poruszające się po trasie.

