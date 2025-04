Czym jest wstrząs anafilaktyczny?

Wstrząs anafilaktyczny występuje średnio u 10% osób u których doszło do powstania ostrej reakcji alergicznej.

Jest on szczególnym przejawem alergii. Istotą jego powstania jest przemieszczenie się krwi do nieprawidłowo poszerzonych naczyń obwodowych, co powoduje niedotlenienie wielu narządów.

Doprowadza to do aktywacji mechanizmów obronnych, które dają charakterystyczne objawy.

Co go powoduje?

Przyczyną powstania wstrząsu anafilaktycznego jest powtórny kontakt z czynnikiem wywołującym alergię.

Należy pamiętać, że zazwyczaj pierwsza interakcja - np. użądlenie przez pszczołę - nie powoduje reakcji alergicznej i pełni rolę „uczulającą“. Dopiero powtórny kontakt wyzwala reakcję nadwrażliwości, której objawem może być wstrząs anafilaktyczny.

Jak zapobiec wstrząsowi?

Aby skutecznie zapobiec tego typu stanom, zaleca się unikanie sytuacji, w których alergik może być narażony na działanie czynnika wywołującego alergię. W przypadku alergii na leki należy poprosić swojego alergologa o ich spis i okazywać go za każdym razem przy kontakcie ze personelem medycznym.

Osoby uczulone na pewne pokarmy powinny kategorycznie unikać ich spożywania!

Pożądane jest również to aby były zorientowane w jakich innych produktach mogą znajdować się substancje wywołujące u nich alergię i jaka jest ich nazwa w kilku innych językach – celem uniknięcia przykrych doznań w trakcie wakacji.

W okresie wiosenno-letnim osoby obarczone ryzykiem wstrząsu anafilaktyczngo wywołanego jadem owadów błonkoskrzydłych np. pszczół, powinny nosić ze sobą ampułkostrzykawkę z adrenaliną oraz co najmniej dwie tabletki swojego leku antyalergicznego.

Zaleca się również, aby osoby towarzyszące alergikowi były poinformowane o skłonnościach chorego do ostrych reakcji alergicznych i umiały rozpoznać pierwsze objawy nadwrażliwości.

Powyższe działania znacząco zmniejszają ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, a tym samym wstrząsu anafilaktycznego.

