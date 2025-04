Warto żyć

Niektórzy rozgłaszają wszem i wobec, że popełnią samobójstwo, ale chcą jedynie zwrócić na siebie czyjąś uwagę. Inni naprawdę pragną odebrać sobie życie. Chociaż nie do końca możemy zrozumieć takie postępowanie, bo przecież każdy ma jakieś problemy, to co zrobić, gdy na naszej drodze pojawi się osoba, która pragnie umrzeć?

Jak przekonać niedoszłego samobójcę, że życie jest cenne, że ma się je tylko jedno i warto pokonać wszelkie trudności i dalej je kontynuować?

Więź



Osoba, która chce pomóc samobójcy, musi panować nad swoim głosem i kontrolować każde wypowiedziane słowo, a nawet gest. W sytuacji, gdy widzimy osobę, która zamierza rzucić się z mostu, nawet ton głosu ma znaczenie.

Powinniśmy zbudować silną więź między desperatem, ukazać, że obchodzi nas jego los, wspomóc go emocjonalnie i pozytywnie wzmocnić.

Udało Ci się przekonać osobę, która chce odebrać sobie życie, do mówienia? Masz teraz za zadanie ją wysłuchać. Postarać się zrozumieć jego/jej problemy i wykryć, co jest ukryte pod tą treścią.

Nie obiecuj gruszek na wierzbie



Nie kłam. W takiej sytuacji możesz nie mówić całej prawdy, ale nigdy nie powinieneś niczego obiecywać. Mówienie „wszystko się ułoży” wcale nie pomaga, bo skąd mamy mieć pewność, że tak właśnie będzie? Możemy mieć nadzieję, ale nie pewność.

Jedyne, co możemy zrobić podczas negocjowania z desperatem, jest ukazanie aspektów, których on nie zauważa. Nie możemy negować jego racji, ani się z nim zgadzać. Jeżeli uważnie będziemy słuchać osoby chcącej popełnić samobójstwo, może uda nam się poprowadzić tak rozmowę, aby ona sama znalazła wyjście z sytuacji – poradziła sobie z własnymi problemami. To wielka sztuka, ale nie niemożliwa do wykonania.

Wsparcie



W większości przypadków samobójcy pragną z kimś porozmawiać i zostać wysłuchanymi. Nie można ich zostawić samych, odejść na chwilę, chociażby po to, aby zadzwonić po pomoc. Jeżeli mamy taką możliwość, warto zgłosić całe zajście przed próbą rozmowy z samobójcą.

Naszym zadaniem jest, aby samobójca znalazł sens w tym życiu, chociaż małe światełko w tunelu, żeby nie chciał postawić jednego kroku za daleko, po którym nie będzie już odwrotu.

