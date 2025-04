Skąd wiemy, że coś utkwiło w nosie?

Każdy przedmiot, który dostaje się do ciała człowieka, a nie jest jego naturalną częścią składową, traktujemy jak ciało obce. Po włożeniu jakiegoś przedmiotu do nosa możemy zaobserwować cieknącą krew (w przypadku włożenia czegoś ostrego) lub brzydko pachnącą wydzielinę, która może świadczyć o rozwinięciu się stanu zapalnego. Na skórze nosa można zauważyć objawy zapalenia, min. zaczerwienienie lub bolesność w momencie dotyku. Sami również jesteśmy w stanie zauważyć, gdy dziecko wkłada sobie coś do nosa lub dowiemy się o tym fakcie od niego samego.

Dlaczego przedmiot w nosie jest tak niebezpieczny?

Z każdym wdechem zwiększa się prawdopodobieństwo przesunięcia przedmiotu ku wyższym odcinkom przewodu nosowego. Może tam dojść do zablokowania ciała obcego, bowiem miejsce to jest węższe niż sam otwór nosowy. Ciało obce będzie powodem dyskomfortu dla dziecka, obecność także może stać się przyczyną stanu zapalnego. Większości rzeczy włożonych do nosa nie można zobaczyć inaczej niż przy pomocy specjalnych narzędzi i oświetlenia.

Zobacz też: Co zrobić, gdy ciało obce dostało się do gardła?

Pierwsza pomoc

Jeśli przedmiot wystaje z nosa, spróbuj chwycić go palcami i powoli wyciągnąć. Unikaj gwałtownych ruchów, może to dodatkowo wystraszyć dziecko, którego spokojne zachowanie jest bardzo ważne dla prawidłowego przeprowadzenia zabiegu.

Nie wyciągaj przedmiotów z nosa pęsetą ani nie zachęcaj dziecka do wydmuchania nosa! Na skutek tych zabiegów przedmiot może jeszcze bardziej przesunąć się do góry i dostać do płuc.

Zobacz też: Ciało obce w drogach oddechowych niemowlęcia

Konieczny lekarz

W większości przypadków, szczególnie, jeśli przedmiotu nie możemy usunąć samodzielnie, będziemy zmuszeni poprosić o pomoc lekarza. Skuteczne przeprowadzenie zabiegu zależy od spokojnego zachowania dziecka, dlatego może pojawić się konieczność wykonania go w znieczuleniu ogólnym. Dopóki lekarz nie zdecyduje o dalszym postępowaniu, dziecko nie powinno nic jeść ani pić.

W przypadku utkwienia ciała obcego w nozdrzach dziecka najlepiej skontaktować się z lekarzem!

Uważaj na dziecko w domu!

Zgony z powodu zadławienia ciałami obcymi stanowią 10% wszystkich zgonów wśród małych dzieci, które nastąpiły w wyniku urazu. Najwięcej takich przypadków zdarza się w domu, dlatego tak ważne jest zwiększenie czujności w opiece nad dzieckiem oraz wczesne zapobieganie skutkom dających się przewidzieć domowych zagrożeń.

Reklama