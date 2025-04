Wszędobylski piasek

Piasek składa się z ogromnej ilości małych cząsteczek, które w bardzo prosty sposób dostają się do otworów ciała. Leżąc na plaży, opalając się czy zajmując się lekturą pod parasolką, turysta jest szczególnie narażony na jego działanie. Co gorsza, im piasek piękniejszy i drobniejszy, tym większe zagrożenie…

Zagrożenie w drobince

Cząsteczki piasku przedostają się do organizmu człowieka, gdy zawieje silny wiatr, podczas zabaw (zakopywanie, kopanie), a nawet w trakcie leżenia na ręczniku. Oko, ucho oraz nos to ulubione miejsca jego wnikania. Powodować może podrażnienia i zapalenie błon śluzowych, a odczyn zapalny może się przedłużać, jeśli cząsteczki nie zostaną usunięte.

Piasek w oku

W przypadku przedostania się piasku do oka należy obficie spłukać je wodą lub najlepiej solą fizjologiczną.

Bardzo ważne jest, by w razie niepowodzenia próby nie próbować na siłę usuwać piasku, lecz skonsultować się z okulistą i w takcie jazdy do lekarza zakleić oczy. Jest to związane z faktem, że każdy ruch gałek ocznych powoduje dodatkowe uszkodzenia rogówki.

Piasek w uchu lub nosie

W przypadku dostania się piasku do ucha powinno się również delikatnie je przepłukać. Można użyć patyczków higienicznych i bardzo delikatnie i płytko spróbować wyczyścić ucho. Piasek w nosie najłatwiej jest usunąć poprzez wysmarkanie nosa. Należy to robić kilkakrotnie i energicznie.

Jeżeli próby usunięcia piasku nie powiodą się lub jeśli pojawia się ból ucha lub katar, konieczna jest konsultacja z lekarzem otorynolaryngologiem.

Małe dziewczynki nie powinny bawić się nago na piasku!

Często zdarza się, że małe dziewczynki na plaży bawią się na piasku i nie mają na sobie ubrania. Wówczas piasek może w łatwy sposób przemieścić się do pochwy. U dorosłej kobiety taka sytuacja jest mniej groźna, ponieważ ochronna flora bakteryjna jest dobrze rozbudowana, a śluz wydzielając się na zewnątrz utrudni rozwój infekcji. W przypadku małych dzieci jednak o infekcję jest bardzo łatwo.

Pierwszym krokiem jest więc dbanie o właściwy ubiór dzieci bawiących się piaskiem (majteczki, spodenki) oraz sadzanie ich na ręczniku tak, by mieć pewność, że kilka warstw nie pozwoli na przedostanie się pisku.

Jeśli zauważysz u swojej córki nadmierną wydzielinę na majteczkach, która najczęściej będzie miała nieprzyjemny zapach, skonsultuj się niezwłocznie z ginekologiem dziecięcym. Pamiętaj również, że odpowiedni ubiór uchroni Twoje dziecko również przed oparzeniem słonecznym.

