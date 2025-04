Czym jest AED?

AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny, można obecnie znaleźć w wielu miejscach: w supermarketach, na stadionach, basenach czy lotniskach oraz w każdym miejscu publicznym, w którym doszło do zatrzymania krążenia w czasie ostatnich 2 lat. Są dobrze oznaczone i gotowe do użytku. Fakt takiego dostępu i możliwości z nim związanych wymusza na każdym obywatelu konieczność umiejętnego posługiwania się AED.

Dlaczego AED jest skuteczny?

AED użyty w pierwszych 3-5 minutach po zatrzymaniu krążenia okazuje się w znaczny sposób poprawiać przeżywalność u osób w trakcie nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie to automatycznie określa rytm serca u osoby bez pulsu i jeśli rozpozna go jako migotanie komór, użyje impulsu elektrycznego by przełączyć serce w miarowy rytm zatokowy.

W trakcie migotania komór serce nadal otrzymuje impulsy nerwowe, jednak są one tak chaotyczne, że nie mogą doprowadzić do skurczu mięśnia powodującego wyrzut krwi. W związku z tym serce nie pompuje krwi na obwód, w tym do mózgu, a komórki mózgu umierają po około 5 minutach braku zaopatrzenia w tlen.

Serce bije dopóki otrzymuje impulsy ze sprawnego jeszcze mózgu i dopóki zgromadzona w naczyniach krew może dostarczyć wystarczającą ilość składników odżywczych.

AED niejako ‘wyłącza’ i ‘włącza’ serce z nadzieją odzyskania prawidłowego rytmu.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

W pierwszej kolejności sprawdź, czy pacjent jest przytomny i czy oddycha. Jeśli nie, wyznacz osobę będącą w pobliżu, by zadzwoniła po karetkę, a jeśli jesteś sam, zrób to samodzielnie. Profesjonalny zespół ratowników jest niezbędny do kontynuacji akcji ratunkowej.

Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie w stosunku 30:2. Dowiedz się jak najszybciej, czy w pobliżu jest defibrylator i wyznacz jednego z gapiów, by go przyniósł.

AED krok po kroku

Kiedy defibrylator zostanie przyniesiony, przyklej elektrody do ciała pacjenta zgodnie z instrukcjami na elektrodach. Upewnij się, że są one podłączone do maszyny.

Nie należy przerywać uciskania klatki piersiowej na czas przyklejania elektrod.

Włącz defibrylator i głośno powiedz „proszę się odsunąć”. Sprawdź, czy nikt nie dotyka ciała pacjenta!

W tym czasie maszyna wykona analizę rytmu, a następnie wskaże Ci odpowiednie postępowanie.

Jeśli dostaniesz komendę „nie do defibrylacji”, oznacza to, że pacjent ma tętno, odzyskał tętno lub rytm serca pacjenta należy do takich, w których defibrylacja nie pomaga.

Jeśli komenda brzmi „wykonaj defibrylację”, sprawdź ponownie czy nikt (również Ty) nie dotyka pacjenta i powiedz „uwaga, wyładowanie”, po czym naciśnij guzik na defibrylatorze.

Od razu po wyładowaniu kontynuuj masaż serca, ponieważ nawet jeśli wróci właściwy rytm serca, będzie on niewydolny.

Nie odklejaj elektrod na czas uciskania klatki piersiowej.

Po 4 cyklach 30 uciśnięć na 2 oddechy zanalizuj ponownie rytm serca. Jeśli jest to konieczne, ponów wyładowanie. Powtarzaj cykle do przyjazdu karetki pogotowia.