Jakie są funkcje trójkąta ostrzegawczego?



Każdy pojazd samochodowy powinien być wyposażony w trójkąt odblaskowy, który pełni funkcję ostrzegawczą, ma na celu sygnalizowanie innym pojazdom miejsca postoju uszkodzonego samochodu.

Obowiązek przewożenia trójkąta w samochodzie został określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Brak trójkąta skutkuje mandatem w wysokości od 50 do nawet 200 złotych, natomiast nieprawidłowe oznakowanie miejsca postoju w przypadku awarii – mandatem w wysokości 300 złotych.

Gdzie ustawić trójkąt?



Awarię samochodu należy sygnalizować włączeniem świateł awaryjnych. Ważna jest odpowiednia odległość, w jakiej trójkąt odblaskowy powinien zostać umieszczony na drodze za pojazdem. Dużą rolę odgrywa tu miejsce, w którym pojazd się zatrzymał:

na obszarze zabudowanym postój sygnalizujemy wtedy, gdy jest on zabroniony, a trójkąt ostrzegawczy umieszczamy za pojazdem w odległości nie większej niż 1 m. Jeśli samochód nie ma świateł awaryjnych, należy zapalić światła pozycyjne;

postój sygnalizujemy wtedy, gdy jest on zabroniony, a trójkąt ostrzegawczy umieszczamy za pojazdem w odległości nie większej niż 1 m. Jeśli samochód nie ma świateł awaryjnych, należy zapalić światła pozycyjne; poza obszarem zabudowanym , oprócz włączenia świateł, musimy wiedzieć, że samochód ustawiamy jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, a trójkąt ostrzegawczy w odległości od 30 do 50 m za pojazdem;

, oprócz włączenia świateł, musimy wiedzieć, że samochód ustawiamy jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, a trójkąt ostrzegawczy w odległości od 30 do 50 m za pojazdem; na drodze ekspresowej i autostradzie pojazd zatrzymujemy na poboczu, a trójkąt ostrzegawczy ustawiamy w odległości 100 m za pojazdem.

Gdzie kupić trójkąt?



Trójkąt ostrzegawczy nie jest drogi. Bez problemu można go kupić na stacji benzynowej, w supermarkecie czy sklepie internetowym. Producenci samochodów dołączają trójkąt ostrzegawczy do fabrycznego wyposażenia. Jeśli jednak kupujemy pojazd na giełdzie czy w komisie, zdarza się, że tego przedmiotu brakuje.

Przepisy nie określają, gdzie trójkąt ostrzegawczy powinien być przewożony. Warto jednak umieścić trójkąt w samochodzie w miejscu dostępnym, by w razie potrzeby nie wyjmować wszystkich bagaży.

Należy pamiętać o tym, że trójkąt ostrzegawczy informuje kierowców o potencjalnym zagrożeniu, dlatego warto go umieszczać nawet w przypadku wymiany koła.

