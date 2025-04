Po pierwsze: zapobiegaj!



Jeśli wyruszasz na szlak lub dłuższą wyprawę (np. w góry), pamiętaj o kilku ważnych zasadach.

Trasa, w jaką się wybierasz, powinna być starannie przygotowana (przed wyruszeniem na szlak powinniśmy zebrać szczegółowe informacje na temat przebiegu szlaku turystycznego, którym będziemy się kierować, sieci schronisk turystycznych znajdujących się w pobliżu i lokalizacji obiektów, które mogą stanowić awaryjne schronienie, np. w przypadku załamania się pogody – wszelkie informacje na ten temat bez problemu uda odnaleźć się w przewodnikach i mapach turystycznych). Czas marszu od punktu wyjścia do założonego celu wędrówki powinien być w przybliżeniu ustalony. W miejscu zamieszkania należy pozostawić informacje o planie podroży i przewidywalnym czasie powrotu. Należy unikać samodzielnych wypraw – lepiej jest, gdy na wycieczki wybieramy się w większych grupach, a przynajmniej jedna osoba z grupy powinna wcześniej poznać trasę, w którą się wybieramy. Przed wyruszeniem w trasę należy również zapoznać się z najnowszym komunikatem meteorologicznym i w przypadku informacji o wielkich opadach śniegu, mgle lub nagłym ociepleniu, lepiej zrezygnować z wycieczki. Na wycieczkę warto też zabrać przynajmniej jeden telefon komórkowy z dobrze naładowana baterią zasilającą.

Sygnały optyczne i akustyczne



Jeżeli jednak mimo to, że dokładnie zaplanowaliśmy wycieczkę, zgubiliśmy się w terenie, najlepszym sposobem na wywołanie pomocy jest jakikolwiek sygnał optyczny lub akustyczny.

Sygnał musi być powtarzany 6 razy na minutę (czyli co 10 sekund). Następnie minuta przerwy i znowu to samo – do czasu, aż ktoś nam odpowie takim samym sygnałem 3 razy na minutę co 20 sekund.

W partiach zalesionych sygnały optyczne nie będą jednak dobrze widoczne, a sygnały akustyczne mogą być tłumione przez drzewa. Należy je więc w miarę możliwości nadawać je na wzniesieniu tak, by były one widoczne z większej odległości. Warto więc jeszcze raz przypomnieć o tym, by koniecznie zabierać ze sobą telefon komórkowy.

Sygnał można wysłać za pomocą np.

lusterka,

latarki,

gwizdka,

krzyku,

blasku ogniska.

Sprawdzić mogą się również napisy układane na ziemi – należy w tym przypadku jednak pamiętać, aby kontrastowały one z otoczeniem i były odpowiednio duże.

Dym z ogniska



Kolejnym sygnałem, który można wykorzystać, by wezwać pomoc w terenie, jest dym z ogniska. Należy tu jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych zasad.

Aby ognisko nie było mylone ze zwykłym biwakowym ogniskiem, wznoszenie dymu musi odbywać się z przerwami, które łatwo wywołać np. przy pomocy mokrego koca, którym przesłaniamy co jakiś czas ognisko. W ciągu dnia bardziej widoczny jest czarny dym, który uzyskuje się przez dodanie do ogniska liści, słomy, sitowia lub trawy. W ciemne, pochmurne dni lub w nocy lepiej widoczny jest biały dym, który uzyskuje się przez polewanie co jakiś czas ogniska małą ilością wody – wznosząca się z ogniska para jest praktycznie biała.

