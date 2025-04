Drzazgą nazywamy ciało obce, które wbiło się w skórę – najczęściej mamy na myśli kawałek drewna, trawy lub kolca rośliny. Jednak w skórę może wbić się też kawałek szkła, metalu, kamień, odłamek ceramiki lub fragmenty innych materiałów. Problem drzazgi nie rozwiąże się sam, zwłaszcza że niektóre partie ciała, np. dłonie lub stopy, są często używane i wszelkie ciało obce tkwiące w tkance będzie dawało o sobie znać bólem.

Zawsze przed wyjęciem drzazgi czy zadry należy umyć dokładnie ręce i najlepiej odkazić środkiem antyseptycznym lub wykonywać zabieg w rękawiczkach. Narzędzia użyte do wyjmowania drzazgi ze skóry powinny być wcześniej zdezynfekowane, najlepiej alkoholem.

Wyjmowanie drzazgi pęsetą

Jeśli drzazga jest dobrze widoczna i wystaje poza powierzchnię skóry, można ją wyciągnąć pęsetą (należy ją wcześniej wysterylizować). Ważny przy tym jest zdecydowany ruch ręki, aby ograniczyć ból. Należy uważać, żeby nie wepchnąć drzazgi głębiej. Następnie zaczerwienione miejsce trzeba umyć dokładnie mydłem i spryskać płynem antyseptycznym (sprawdź: czym przemywać rany).

Nie wolno wyciskać i szarpać drzazgi, ponieważ może to spowodować jej rozpad na mniejsze kawałki, trudniejsze do usunięcia.

Wyjmowanie drzazgi za pomocą pumeksu

Jeżeli drzazga jest trudna do uchwycenia, mimo że wystaje poza powierzchnię skóry, zaczerwienione miejsce należy zwilżyć wodą i delikatnie potrzeć pumeksem wzdłuż ciała obcego. Również w tym przypadku należy tak przecierać skórę, aby nie wepchnąć drzazgi głębiej. Powolny ruch powinien wysunąć tkwiące w skórze ciało obce. Następnie trzeba odkazić miejsce po drzazdze.

Wyjmowanie drzazgi za pomocą igły

Jeśli drzazga znajduje się całkowicie pod skórą, ale jest widoczna gołym okiem, użyj wysterylizowanej igły. Wcześniej możesz zmiękczyć okolicę z ciałem obcym płynem antyseptycznym. Następnie delikatnie igłą nakłuj miejsce z jeden strony drzazgi i podważając ją, spróbuj wyciągnąć. Można użyć do tego szkła powiększającego. Następnie ciało obce należy chwycić pęsetą i ostrożnie wyciągnąć.

Aby przygotować zwykłą igłę do usunięcia drzazgi z ciała, trzeba ją uprzednio wysterylizować, mocząc przez około 10 minut w roztworze antyseptycznym. Igłę można także wygotować, a następnie ostudzić. Najpewniejsza jest igła jałowa kupiona w aptece, stosowana do zastrzyków.

Wyjmowanie drzazgi za pomocą taśmy klejącej

Można spróbować usunąć ciało obce ze skóry, przyklejając do wystającego fragmentu mocną taśmę klejącą. Taki sposób jest szczególnie przydatny, jeśli wystający fragment drzazgi jest zbyt mały, aby go uchwycić pęsetą. Taśmę dociśnij do drzazgi, odczekaj chwilę, aż klej przyschnie, i oderwij.

Wyjmowanie drzazgi cążkami do paznokci

Do wyciągnięcia drzazgi można wykorzystać duże cążki do skracania paznokci. Można nimi chwycić wystający fragment ciała obcego, podobnie jak pęsetą, albo np. naciąć delikatnie skórę w miejscu, gdzie utkwiła drzazga, żeby można było ją wyciągnąć pęsetą. Pamiętaj o wcześniejszym zdezynfekowaniu skóry i narzędzi!

Wyjmowanie drzazgi spod paznokcia

Aby usunąć drzazgę spod paznokcia, najlepiej udać się do lekarza. Ciało obce wbite pod płytką paznokciową jest wyjątkowo trudne do usunięcia, a pozostawienie go na długo może spowodować rozwój stanu zapalnego.

Wyjmowanie opiłków metali

Opiłki metalu, żelaza, drutu można usuwać za pomocą magnesu. Po każdym usunięciu ciała obcego ze skóry, skaleczone miejsce należy zdezynfekować.

Wyjmowanie drzazgi z oka

Gdy ciało obce (np. opiłek metalu) wbije się do oka, koniecznie należy udać się do okulisty i nie podejmować prób samodzielnego wydłubywania przedmiotu. Okulista wyposażony w odpowiednie narzędzia z lupą, lepiej poradzi sobie z wyjęciem drzazgi. W razie potrzeby przepisze również krople do oczu zapobiegające rozwojowi stanu zapalnego i zakażenia w obrębie tak wrażliwego miejsca, jakim jest gałka oczna.

Wyjmowanie dużych lub głęboko wbitych ciał obcych

Odradzane jest samodzielne usuwanie głęboko tkwiących przedmiotów, szczególnie tych o większych rozmiarach. Takie obiekty muszą być usunięte przez specjalistę. Trzeba również pamiętać, że niektóre głębokie rany lub powikłane (zanieczyszczone, silnie uszkodzone) mogą wymagać podania leków przeciwtężcowych.

Do wyciągnięcia drzazgi dziecku można użyć strzykawki dołączonej np. do syropów przeciwgorączkowych dla dzieci. Wcześniej zaleca się namoczenie miejsca z drzazgą wodą z mydłem. Po przyłożeniu strzykawki do zranionego miejsca, należy energicznie pociągnąć za tłok. Metoda nie jest bolesna, natomiast może być problem z zastosowaniem jej w przypadku, gdy dziecko nie chce współpracować. Dobrze jest w momencie wyciągania drzazgi odwrócić uwagę malca.

Po zabiegu na zadrapanie można nałożyć mały opatrunek lub plaster chroniący przed zabrudzeniem. Jeśli dziecko całkowicie nie chce współpracować, lub jest bardzo wystraszone, w celu wyciągnięcia drzazgi należy udać się do lekarza.

Do lekarza należy się udać nie tylko wtedy, gdy drzazga utkwiła pod paznokciem albo w oku, ale również wtedy, gdy:

widoczne są objawy zakażenia: czerwona, bolesna, tkliwa skóra, żółta lub biała wydzielina w miejscu rany,

nie możesz samodzielnie jej usunąć mimo wielu prób,

drzazga jest wbita pionowo i trudno ją usunąć,

drzazga jest duża lub rozpadła się na fragmenty.

Tak, jeśli drzazga jest mała, nie powoduje trudności w wykonywaniu zadań, jest blisko powierzchni skóry, to można ją pozostawić. Z czasem, gdy skóra zacznie się naturalnie łuszczyć, drzazga może sama odpaść, lub stanie się łatwiejsza do usunięcia. Nie wolno zostawiać ciała obcego w skórze, gdy widzimy symptomy infekcji oraz wtedy, gdy może pojawić się zakażenie (ciało obce było brudne, zardzewiałe, jest duże lub wbiło się głęboko).

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 05.09.2011.

