Kleszcze to niewielkie pajęczaki, które wbijają się w skórę i ssą krew osoby, na której pasożytują. Ugryzienie kleszcza może powodować choroby, m.in boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu, dlatego wbitego kleszcza trzeba szybko i bezpiecznie usunąć. Podpowiadamy, jak wyciągnąć kleszcza.

Co zrobić, gdy znajdziesz u siebie kleszcza? Nie panikuj. Przyjrzyj mu się dokładnie (najlepiej przez powiększające szkło). Jeżeli wgryzł się w skórę na tyle głęboko, że w ogóle nie widzisz jego główki, idź do lekarza. Jeśli kleszcz tkwi dość płytko, możesz usunąć go samodzielnie.

Oto najlepszy sposób wyciągnięcia kleszcza krok po kroku:

Użyj pęsety i trzymając ją równolegle do skóry, chwyć kleszcza jak najbliżej swojego ciała – tak, by ująć główkę intruza, ale nie ściskać jego odwłoku. Pociągnij lekko, obracając kleszcza zdecydowanie do góry. Nie wykręcaj go! Kleszcz nie jest zakończony gwintem, więc nie ma sensu nim obracać (można urwać główkę). Miejsce po ukąszeniu trzeba zdezynfekować (np. spirytusem salicylowym). Dokładnie obejrzyj miejsce wkłucia. W rance nie powinny zostać żadne fragmenty główki. Jeżeli są, ale płytko, wyjmij je np. za pomocą zdezynfekowanej igły. Jeśli coś utkwiło głębiej, idź do lekarza, by dokładnie oczyścił ranę.

Miejsce po ukąszeniu obserwuj przez kolejny miesiąc. Gdyby pojawiła się różowa otoczka, skonsultuj się z lekarzem, bo objaw taki świadczy o zainfekowaniu boreliozą.

fot. Paulina Ciok

Po powrocie z pikniku czy wycieczki do lasu dokładnie obejrzyj całe ciało. Nawet jeśli użyłeś środków odstraszających owady, mógł się jednak przyczepić do ciebie kleszcz. Kleszcz potrafi się wkłuć w każdym miejscu, ale jego ulubione to: owłosiona skóra głowy, zgięcia kolan i łokci oraz okolice pachwin.

Przyrządy, których można użyć do wyciągania kleszcza ze skóry, to przede wszystkim dostępna w każdym domu pęseta, a także gadżety, które można kupić w aptece:

lasso do usuwania kleszczy,

do usuwania kleszczy, kleszczołapki (wielokrotnego użytku, pomagają usunąć kleszcze z ciała ludzi i zwierząt),

(wielokrotnego użytku, pomagają usunąć kleszcze z ciała ludzi i zwierząt), pompka ssąca (pozwalają dosłownie wyssać intruza z ciała),

ssąca (pozwalają dosłownie wyssać intruza z ciała), specjalne karty (wystarczy wsunąć tułów kleszcza we wcięcie karty i pociągnąć).

Zalecane są zwłaszcza wąskie szczypczyki, którymi kleszcza trzeba uchwycić jak najbliżej skóry.

Przede wszystkim, jeśli pajęczak tkwi w skórze, musimy skupić się na tym, by wyciągnąć go w całości, czyli bez rozrywania. W innym przypadku istnieje ryzyko, że kleszcz wstrzyknie nam szkodliwe drobnoustroje i zarazi groźną chorobą (poprzez zwymiotowanie).

Warto wiedzieć więc, że kleszcza nie można:

niczym smarować (tłuszczem, benzyną, lakierem do paznokci etc.),

podpalać,

rozgniatać,

wykręcać,

wydłubywać igłą,

ściskać kleszczykami do paznokci.

Przeczytaj też: Rumień po kleszczu — jak wygląda?

Kleszcze powinny być usuwane ze skóry jak najszybciej, ponieważ mogą przenosić bakterie Borrelia wywołujące boreliozę, oraz inne patogeny powodujące groźne choroby, np. kleszczowe zapalenie mózgu. Szacuje się, że w większości przypadków kleszcz musi utrzymywać się w skórze od 36 do 48 godzin, aby bakterie Borrelia trafiły do krwiobiegu. Usunięcie kleszcza w ciągu 24 godzin znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na boreliozę. Dlatego właśnie nie wolno zwlekać z usuwaniem pasożyta.

Nawet gdy zabieg usuwania kleszcza został przeprowadzony prawidłowo, zdarza się, że w skórze pozostaje głowa pajęczaka. W takiej sytuacji tylko zdezynfekuj miejsce wkłucia. Poza tym nic nie rób. Pozostawienie główki pajęczaka nie wiąże się z ryzykiem zakażenia. Nie ma potrzeby, żeby podrażniać skórę próbami usunięcia pozostałości, co często nie daje efektów. W ten sposób można tylko sprawić, że patogeny wcześniej pozostawione przez pajęczaka trafią do organizmu.

Oczywiście lepiej jest zapobiegać, niż martwić się później o to, czy kleszcz, który nas ukąsił, był zakażony. Jak uniknąć ukąszenia tego pajęczaka? Na kleszcze najlepiej sprawdzą się spray'e na kleszcze (oraz komary i meszki), a także permetryna. Możesz też użyć olejków eterycznych (np. czosnkowego, lawendowego, tymiankowego, cytronelowego). Kiedy udajesz się w miejsca występowania kleszczy (łąki, las), pamiętaj o zasłanianiu skóry (wysokie buty, długie spodnie). Trzymaj się szlaków. Wokół domu regularnie przycinaj trawnik, ponieważ kleszcze lubią gęste trawy i zarośla.

Przeczytaj więcej: sposoby odstraszające kleszcze.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.05.2016.

