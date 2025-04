Śmiercionośna zimna woda



Woda wychładza organizm, „wyciąga” z niego ciepło. Dochodzi do tego znacznie szybciej niż poza akwenem, dlatego też nieoceniona może być wiedza, jak się zachować w takiej sytuacji i jak pomóc poszkodowanemu. Czy wiesz, co zrobić, gdy ktoś znajdzie się w przerębli?

Jak pomóc?



Niektóre źródła podają, by w przypadku znalezienia się w zbiorniku z zimną wodą nie wykonywać gwałtownych ruchów i jak najmniej się poruszać. Jest to ważne, gdyż podczas ruchu dochodzi jakby do wymiany, wymieszania się wychłodzonej krwi (np. w kończynach) z cieplejszą z innych partii ciała. Człowiek ubrany w kilka warstw ubrań podczas pływania dodatkowo naraża się na wychłodzenie organizmu, bowiem pod poszczególne warstwy ubioru znacznie łatwiej przeciska się lodowata woda.

Wpadnięcie do przerębla

W okresie zimy jest to bodajże jeden z najczęstszych wypadków, które kończą się zgonami. Mimo corocznych alarmów w mediach, nadal wiele osób nie wie, jak się zachować i jak pomóc. Poniżej przedstawiamy przykłady.

Kroczysz po lodzie i czujesz, że pęka pod tobą lub wpadasz w przerębel? Nie panikuj, tylko błyskawicznie rozłóż ręce. Dzięki temu możesz uchronić się przed wpadnięciem całym ciałem do wody, a w efekcie pod pokrywę lodu.

Jeśli jesteś świadkiem wypadku – interweniuj. Najpierw znajdź jakąś gałąź, kij. Przede wszystkim uważaj, bo lód, na który lada moment wejdziesz, może pękać. Dlatego też idź jedynie po śladach osoby, która znalazła się w wodzie. Jesteś już bardzo blisko przerębli. Teraz delikatnie połóż się na lodzie i zbliż powoli do poszkodowanego. Podaj mu gałąź i postaraj się go wyciągnąć.

Ratując taką osobę należy być bardzo ostrożnym, by nie zostać przez nią wciągniętym do wody.

