Nie ma oczywiście jednego uniwersalnego sposobu na wszelkie ugryzienia owadów czy pajęczaków. Wszystko zależy od tego, co nas pokąsało. To ważne, żeby odpowiednio zareagować, ponieważ charakterystyczny rumień po ukąszeniu kleszcza, trzeba zgłosić lekarzowi, a użądlenie przez pszczołę lub szerszenia może wymagać pilnej pomocy medycznej (jeśli np. doszło do ugryzienia w obrębie głowy).

Co robić, gdy pokąsają nas owady lub pajęczaki?

Gdy padniesz ofiarą pokąsania przez owada, trzymaj się tych zasad:

Nie drap – w przeciwnym razie obrzęk będzie się utrzymywał, może też dojść do zainfekowania ranki (jeśli tak się stanie – idź do lekarza).

– w przeciwnym razie obrzęk będzie się utrzymywał, może też dojść do zainfekowania ranki (jeśli tak się stanie – idź do lekarza). Sięgnij po dostępne bez recepty środki – preparaty przeciwhistaminowe pomogą ci zwalczyć świąd, znieczulić podrażnioną skórę i przyspieszyć jej gojenie. Dodatkowo możesz nanieść na miejsca ukąszeń łagodzący żel lub piankę w aerozolu.

– preparaty przeciwhistaminowe pomogą ci zwalczyć świąd, znieczulić podrażnioną skórę i przyspieszyć jej gojenie. Dodatkowo możesz nanieść na miejsca ukąszeń łagodzący żel lub piankę w aerozolu. Posmaruj naturalnym środkiem . Dolegliwości łagodzi np. przyłożenie plastra cebuli, przyłożenie kompresu nasączonego roztworem octu (pół na pół z wodą), okładu z sodu.

. Dolegliwości łagodzi np. przyłożenie plastra cebuli, przyłożenie kompresu nasączonego roztworem octu (pół na pół z wodą), okładu z sodu. Przyłóż zimny kompres – złagodzi obrzęk, stan zapalny i ból po ukąszeniu.

– złagodzi obrzęk, stan zapalny i ból po ukąszeniu. Odkażaj miejsce po ugryzieniu . Do dezynfekcji możesz użyć preparatu z oktenidyną albo wody z mydłem.

. Do dezynfekcji możesz użyć preparatu z oktenidyną albo wody z mydłem. Udaj się po pomoc medyczną , jeśli obrzęk, rumień lub stan zapalny są coraz bardziej nasilone.

, jeśli obrzęk, rumień lub stan zapalny są coraz bardziej nasilone. Wezwij karetkę pogotowia, jeżeli u osoby pogryzionej pojawiły się objawy silnej reakcji alergicznej: duszność, osłabienie, obrzęk w okolicach głowy, szybkie bicie serca, bladość, nudności lub wymioty.

Pamiętaj o profilaktyce. Największą plagą są komary i ich mniejsze odpowiedniki – kuczmany. Polskie gatunki na szczęście nie roznoszą groźnych chorób, ale i tak dają się we znaki. Jedno ukąszenie powoduje zwykle niewielki, miejscowy obrzęk i świąd. Po zmasowanym ataku – zwłaszcza u dzieci i osób wrażliwych – może wystąpić pogorszenie samopoczucia, a nawet stan podgorączkowy. Jeszcze intensywniej organizm reaguje na wielokrotne ukąszenia meszek. Warto o tym pamiętać i np. nie zostawiać śpiącego malca w wózku bez moskitiery, samemu także ucinać sobie drzemki w bezpiecznych warunkach.

Jak wyglądają ukąszenia owadów?

O ile w środku zmiany nie tkwi żądło, trudno coś stwierdzić. Większość śladów po ukąszeniach czy użądleniach przez owady wygląda bowiem podobnie. Rozmiar i wygląd zmiany może różnić się zależnie od naszej podatności na jad i wstrzyknięte toksyny. Poniżej znajdziesz 10 zdjęć miejsc po ugryzieniach różnych owadów i pajęczaków.