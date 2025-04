Jak wykonać chwyt Rauteka?

Chwyt Rauteka umożliwia podniesienie poszkodowanego z ziemi lub wyciągnięcie go z samochodu, gdy niezbędne jest jego przeniesienie w inne miejsce. Jak go wykonać i kiedy stosować? Tłumaczymy krok po kroku jak wykonać chwyt Rauteka i zaznaczamy, na co warto zwrócić uwagę na miejscu wypadku.