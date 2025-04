Czego użyć do wykonania noszy?



Aby pomóc poszkodowanemu, można się posłużyć gałęziami drzew (najlepiej iglastych). Tego typu drzewa są elastyczne, dlatego dobrze poddają ciężarowi ciała poszkodowanego. Dodatkowe przetkane noszy drobnymi gałązkami zwiększa ich stabilność, a igły pomagają wypełnić wolną przestrzeń.

Główny stelaż powinien być wykonany z dwóch gałęzi. Warto pamiętać o przywiązaniu poszkodowanego do noszy, aby leżący się nie zsunął.

Do wykonania noszy prowizorycznych nadają się także śpiwory, poszwy, prześcieradła lub koce czy zasłony. Tego typu przedmioty nie muszą być uzupełnione o dodatkowe elementy, dlatego dobrze się nadają do udzielenia doraźnej pomocy poszkodowanemu.

Zamiast noszy



Z miejsca zagrożenia osobę poszkodowaną można wyciągnąć na materacu lub kocu. Ostatecznie dobra będzie także szeroka deska, drabina lub drzwi.

Gdy układamy cierpiącego na kocu, należy pamiętać o równym rozłożeniu jego ciężaru na całej powierzchni oraz zachowaniu symetrii układu ciała rannego. Najważniejsza jest jednak stabilizacja kręgosłupa. Robimy to opinając pasami chorego, a trzymając go za głowę – unieruchamiamy szyję.

Ważne, aby nie próbować przenosić zbyt wielkiego ciężaru w pojedynkę. Pamiętaj, że szanse na obrażenia u poszkodowanego są mniejsze, im więcej jest osób do przenoszenia.

Niebezpieczne urazy – co wtedy robić?



Gdy podejrzewamy u chorego obrzęk mózgu lub uraz kręgosłupa albo rdzenia, nie należy go przenosić. Celem jest nie powodowanie u niego dalszych obrażeń.

W razie tego typu uszkodzenia nie wolno przemieszczać chorego na boku*. Gdy mózg przemieszcza się w czaszce, obrzęk powiększa się. Dlatego każdy większy ruch powoduje uraz.

*Pozycja boczna ustalona – zabezpiecza zachowanie czynności życiowych nieprzytomnego, przykładowo podczas oczekiwania na przybycie lekarza. Takie ułożenie zapewnia drożność dróg oddechowych i ułatwia krążenie.

Stosując sprzęt podręczny, bez atestu, np. koc, a nawet krzesło, warto upewnić się co do ich trwałości oraz uwzględnić masę ciała poszkodowanego. Pamiętajmy, że tego typu nosze nigdy nie zapewnią pełnego bezpieczeństwa rannej osoby.

