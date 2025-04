Czym jest sztuczne oddychanie?

Stan, w którym poszkodowany nie oddycha, może doprowadzić do jego śmierci, jeśli w porę nie otrzyma pomocy. Zdrowy dorosły wydycha powietrze, które zawiera cenny dla życia tlen. Można go wdmuchać w usta chorego, a tym samym przywrócić odpowiednie stężenie tlenu w jego krwi. To właśnie jest resuscytacja usta-usta (sztuczne oddychanie).

Jak wykonać sztuczne oddychanie?

Postępuj krok po kroku.

Upewnij się, że poszkodowany nie oddycha: przyłóż uch do jego ust i połóż dłoń na jego klatce piersiowej. Obserwuj, czy klatka porusza się i czy z ust chorego wydobywa się powietrze. Jeśli poszkodowany nie oddycha, natychmiast wezwij karetkę. Połóż poszkodowanego na plecach. Udrożnij drogi oddechowe: odchyl głowę chorego i podnieś jego brodę dwoma palcami. Miękką część nosa poszkodowanego zaciśnij dwoma palcami. Otwórz usta chorego. Nabierz powietrza, obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego i wdmuchuj powietrze do jego ust. Obserwuj, czy klatka piersiowa chorego unosi się. Wykonaj dwa skuteczne oddechy, a następnie sprawdź, czy tlen jest rozprowadzany po organizmie. W tym celu przez 10 sekund szukaj wzrokiem, czy chory oddycha, kaszle, zmienia się zabarwienie jego skóry, porusza się. Jeśli chory daje znaki życia, kontynuuj sztuczne oddychanie w rytmie 1 oddech co 6 sekund do momentu przyjazdu karetki lub do chwili, aż poszkodowany sam zacznie oddychać. Jeśli chory nie oddycha, połącz sztuczne oddychanie z masażem serca. Instrukcje znajdziesz w poniższym artykule.

Usta-nos?

Jeśli masz pod ręką maseczkę, użyj jej. Jeśli nie, nie trać czasu na szukanie.

W przypadku, gdy poszkodowany doznał urazu twarzy lub zatrucia, wykonuj oddychanie usta-nos.

Pamiętaj wówczas, by zatkać usta poszkodowanego.