Sklepy ze sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym oferują szeroką gamę temblaków, które wykonane są z przeróżnych tkanin. Ceny zazwyczaj wahają się w granicach 30–50 złotych za sztukę.

Samodzielne wykonanie temblaka może być korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zaoszczędzić. Poza tym taka umiejętność może być nieoceniona w przypadku udzielania pierwszej pomocy.

Czym jest stabilizator?

Temblak w pigułce

Niedowłady, złamania, zwichnięcia, unieruchomienie kończyny – w tych celach stosuje się temblaki. Na rynku dostępne są różne rodzaje: temblaki zawieszane wokół karku (na jedno ramię lub dwa ramiona), wykonane z chusty, przystosowane do lepszej stabilizacji ramienia.

Temblaki są popularne i konieczne wśród osób, które są zmuszone do noszenia gipsu lub dopiero co zostały od niego uwolnione.

Czym zatem dokładnie jest temblak? To po prostu kawałek tkaniny służący do podtrzymania, utrzymania w danej pozycji kończyny górnej.

Złamania kończyn - jak je unieruchomić?

Zrób to sam

Umiejętność samodzielnego robienia temblaka może okazać się bardzo przydatna, gdy będziesz musiał udzielić komuś pierwszej pomocy, np. osobie, która w wyniku wypadku doznała urazu kości kończyny górnej.

W takiej sytuacji możesz wykonać dwa różnego rodzaju temblaki.

Pierwszy z nich robi się z ubrania. Jak?

Do zrobienia jednego z nich potrzebna będzie agrafka oraz ubranie poszkodowanej osoby. Musisz chwycić od dołu kawałek koszulki, marynarki tej osoby i wywinąć do góry przyczepiając lub przypinając kawałek do reszty materiału ubrania.

Inny rodzaj temblaka będzie wymagać jedynie chusty – najlepsza będzie w kształcie trójkąta. Jeśli posiadasz jedynie taką w kształcie kwadratu, to złóż ją tak, by powstał trójkąt.

Wywiń do góry jeden z rogów chusty. Kolejny krok polega już na umieszczaniu chusty na ciele. Zacznij od położenia jednego z rogów na ramieniu, po czym na opadającej wzdłuż ciała chuście ułóż chorą rękę i owiń ją zwisającym końcem materiału. Ten „wolny” róg przyciągnij do ramienia, na którym jest już umieszczony kawałek chusty. Obydwa rogi zwiąż ze sobą.

Wykonując temblak musisz pamiętać, że jego zadaniem jest unieruchomienie ręki. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie pogorszenia zdrowia oraz zminimalizowanie bólu towarzyszącemu chociażby złamaniu. Mając to na uwadze, staraj się tak wykonać temblak, by nie był związany zbyt luźno i by ręka nie opadała i nie była narażona na dodatkowy ból czy uraz.

Przeciwwskazania

Są sytuacje w których nie powinno stosować się temblaka, by nie pogorszyć zdrowia danej osoby.

Przede wszystkim temblak nie jest wskazany w przypadku wszelkich oparzeń i niebezpiecznych uszkodzeń skóry. Nie zawsze użyjemy temblaka przy złamaniach. Nie jest on potrzebny przy złamaniach otwartych, jak również zwichnięciach i złamaniach, które wymagają bardziej zaawansowanego unieruchomienia.