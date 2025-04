Wypadek samochodowy



Jeśli będziesz miał do czynienia z wypadkiem samochodowym, zadbaj o ustawienie trójkątów ostrzegawczych, które ochronią miejsce zdarzenia. Oprócz poszkodowanych, w przestrzeni tej mogą znajdować się inni pasażerowie pojazdów lub osoby, które zatrzymały się, by pomóc, ale nie wiedzą jak. Warto zebrać gapiów w jednym miejscu i każdemu dać zajęcie lub wyznaczyć opiekuna, który zajmie się człowiekiem w szoku do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Zobacz też: Co powinna zawierać apteczka samochodowa?

Reklama

Spięcie instalacji elektrycznej



W przypadku wadliwego działania prądu, najlepiej jest wyłączyć całą instalację elektryczną. Powinna to zrobić osoba, która dokładnie zna obsługę wyłącznika.

Pożar jest sytuacją szczególną. Pamiętaj o sprawnej ewakuacji osób biorących udział w pożarze. Powinny one zebrać się w charakterystycznym miejscu. Wyznacz osobę odpowiedzialną za wszystkich, a sam zajmij się najbardziej poszkodowanymi.

Reklama

Zagrożenia podczas akcji



Okoliczności zdarzenia, jak również sama akcja ratunkowa, mogą wywołać zagrożenie dla osób pomagających i gapiów. Pamiętaj, by wszyscy, którzy dotykają poszkodowanych mieli założone rękawiczki jednorazowe. Jeśli używasz defibrylatora, zawsze dokładnie sprawdzaj, czy któryś z gapiów nie dotyka przypadkowo lub celowo osoby defibrylowanej. Może zdarzyć się to również w czasie szoku wśród lżej rannych, szczególnie jeśli są oni emocjonalnie związani z poszkodowanym.

Zobacz też: Powszechne błędy w udzielaniu pierwszej pomocy (Galeria)