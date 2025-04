Skurcz czy kurcz?

Skurcz jest zmianą długości lub napięcia mięśnia, spowodowaną naturalną pracą układu mięśniowego. Natomiast kurcz to zaburzenie, z którym mamy do czynienia, gdy napięty mięsień nie jest w stanie powrócić do stanu relaksacji. Kurcze mogą trwać nawet kilkadziesiąt minut. Po ich ustąpieniu mięsień pozostaje zmęczony i obolały. Najczęściej kurcze dotykają mięśni nóg, karku oraz grzbietu.

Zobacz też: Badanie mięśni - elektromiografia i inne badania elektrofizjologczne

Reklama

Co powoduje kurcze?

Istnieje wiele rozmaitych przyczyn tego zaburzenia.

Czynnikami wywołującymi kurcze mogą być:

przemęczenie,

stres,

zaburzenia metaboliczne,

nieprawidłowa dieta,

nadmierny wysiłek fizyczny (przetrenowanie),

siedzący tryb życia,

niedobór potasu lub magnezu,

miażdżyca.

Jak zaradzić kurczom?

Jeżeli złapie nas kurcz, nie powinniśmy próbować gwałtownie rozruszać mięśnia, gdyż można w ten sposób doprowadzić do urazu.

Rozmasowywanie mięśnia może pomóc zlikwidować przykre dolegliwości. W tym celu należy delikatnie uciskać mięsień, a następnie wykonać delikatne ćwiczenie rozciągające.

Jak zapobiegać kurczom?

Skuteczną metodą zapobiegania przykrym dolegliwościom jest prowadzenie zdrowego trybu życia.

Niezwykle ważny jest prawidłowy sposób odżywiania się, który powinien iść w parze z odpowiednią aktywnością fizyczną. Bolesne kurcze mięśni mogą być rezultatem długotrwałego unieruchomienia w danej pozycji, np. siedzącej pracy przy komputerze. Warto robić przerwy, podczas których należy rozluźniać mięśnie.

Niewłaściwym nawykiem jest zakładanie nogi na nogę podczas siedzenia. Dochodzi wtedy do nadmiernego ucisku naczyń krwionośnych, co ogranicza dopływ krwi do mięśni. Tkanka mięśniowa jest wówczas niedożywiona i niedotleniona. Kurcz jest wówczas reakcją obronną przed większymi niedoborami ważnych substancji odżywczych.

Zobacz też: Wskazania do masażu - kiedy warto masować?

Reklama

Kiedy udać się do lekarza?

Jeżeli dolegliwości się nasilają lub towarzyszą im inne niepokojące symptomy, mogące świadczyć o procesie chorobowym, wówczas należy zgłosić się do lekarza.

Częste i długotrwałe kurcze mogą być sygnałem alarmowym. Czasami kurcze są jednym z objawów schorzeń mięśni i naczyń krwionośnych.