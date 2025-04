Jak zatamować krwawienie z rany?

Z czego robimy opatrunek?

Przy udzielaniu pierwszej pomocy niezbędne jest prawidłowe opatrzenie ran. Do tego celu służą nam odpowiednie materiały opatrunkowe, takie jak: gaza opatrunkowa, chusta trójkątna, czy przylepiec. Natomiast podręczne materiały opatrunkowe to wszystkie dostępne w danej chwili materiały, które są w miarę jałowe i mogą być użyte do tymczasowego opatrunku.

Jak zaczynamy nakładanie opatrunku?

Sam opatrunek uciskowy zakładamy w ten sposób, że po zabezpieczeniu rany (najlepiej sterylną gazą), układamy pakiet gazików oraz wałek z bandaża i mocno zawijamy kolejnym bandażem tak, aby miejsce krwawiące było uciśnięte. Jeśli taki opatrunek przemoknie, należy dowinąć kolejną warstwę.

Jeśli rana dotyczy kończyny, po zabezpieczeniu opatrunkiem, należy kończynę unieść powyżej poziomu serca. Pamiętaj żeby sprawdzić, czy opatrunek nie jest zbyt mocno założony: jeśli kończyna sinieje, a po uciśnięciu, płytka paznokciowa pozostaje blada i nie zaróżowi się, należy go trochę poluźnić.

Dodatkowe informacje do zapamiętania!

W przypadku krwotoków pierwsza pomoc musi zacząć się od założenia opatrunku uciskowego, bezpośrednio na ranę. Nie stosujemy opasek uciskowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy mamy do czynienia z amputacją kończyny. Samemu nie należy szukać oraz wyciągać z rany ciał obcych, odłamków kości i tkanek. Należy zachować ostrożność i nie dotykać uszkodzonych miejsc, a także materiałów opatrunkowych, po stronie którą mają przylegać do rany, zarówno ręką, jak i jakimikolwiek przedmiotami, które nie są jałowe, aby w jak największym stopniu uniknąć zakażenia.

