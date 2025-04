Każdy z nas może być świadkiem wypadku na drodze. Odpowiednie zachowanie przechodniów może uratować życie poszkodowanemu. Wystarczy zaczerpnąć wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czynności, które powinna podjąć osoba udzielająca pomocy, nie są skomplikowane, dlatego warto przeczytać artykuł, aby w trudnej sytuacji wiedzieć, jak się zachować.

Na początku zadzwoń po pogotowie lub na policję. A w oczekiwaniu na karetkę…

Reklama

Gdy jesteś świadkiem wypadku…



Jedną z najważniejszych rzeczy jest własne bezpieczeństwo. Na początku należy zachować odpowiednią odległość od wypadku i upewnić się, czy w miejscu zdarzenia nie dojdzie do wybuchu lub pożaru. Jeśli tak, trzeba się szybko oddalić.

Jeżeli uznamy, że dana sytuacja nie zagraża naszemu życiu lub zdrowiu, w miarę możliwości trzeba zabezpieczyć miejsce wypadku. Możemy to zrobić, ustawiając trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości i zakładając kamizelkę odblaskową.

Zdejmowanie kasku ochronnego to czynność dozwolona jedynie w celu wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby nieprzytomnej.

Zdejmowanie kasku krok po kroku



Należy podejść do poszkodowanego (np. motocyklisty). Najlepiej od przodu, tak, aby osoba ranna nas widziała, nie odwracała się i nie wykonywała gwałtownych ruchów głową. Następnie powinno się nawiązać kontakt z osobą ranną – zarówno słowny, jak i wzrokowy - i upewnić się, że poszkodowany się nie rusza. Jeśli ranny nie reaguje, można przejść do zdejmowania kasku. Ta czynność powinna być wykonywana w rękawiczkach ochronnych. Najlepiej jeśli kask zdejmują dwie osoby. Jedna z osób klęka za głową poszkodowanego i stabilizuje kask, trzymając go oburącz (zachowując jednocześnie miejsce na zdejmowany kask). Druga osoba musi klęknąć obok motocyklisty, podnieść szybkę, zdjąć okulary (jeżeli są) i odpiąć pasek znajdujący się pod brodą. Osoba, która odpinała pasek, powinna wsunąć ręce w okolice karku motocyklisty i delikatnie chwycić żuchwę (w celu ustabilizowania kręgosłupa szyjnego). Na koniec druga osoba (ta, która stoi za głową rannego) ostrożnie (omijając nos i nie wykonując żadnych ruchów na boki) zdejmuje kask motocykliście.

Po zdjęciu kasku można ustabilizować głowę rannego, udrożnić jego drogi oddechowe i przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

A jak powinna zdjąć kask jedna osoba? Czytaj na kolejnej stronie.

Zobacz też: Jak wykonać sztuczne oddychanie?

Jeśli kask zdejmuje jedna osoba…



Należy uklęknąć obok głowy motocyklisty. Następnie jedną rękę podłożyć pod kark poszkodowanego (stabilizując w ten sposób jego kręgosłup szyjny). Drugą ręką powinno się podnieść szybkę kasku i odpiąć pasek pod brodą motocyklisty. Następnie tą samą ręką trzeba chwycić za górną część kasku i ostrożnie go ściągnąć.

Reklama

Po zdjęciu kasku należy prowizorycznie unieruchomić kręgosłup szyjny. Istotne jest, aby głowa nie opadała na podłoże (można podłożyć w tym celu koc). Następnie należy przystąpić do dalszych czynności ratowniczych lub czekać na karetkę.

Zobacz też: Jak wykonać chwyt Rauteka?