Celem procesu krzepnięcia krwi jest powstanie skrzepu w miejscu uszkodzenia naczynia. Mechanizm polega na wytworzeniu czopa płytkowego tuż po przerwaniu ciągłości ściany naczynia, a nastepnie, w wyniku oddziaływania czynników krzepnięcia, na formowaniu się skrzepu – tworu, który ostatecznie tamuje krwawienie. Choroby predysponujące do krwawień to tzw. skazy krwotoczne, które możemy podzielić na trzy grupy: skazy naczyniowe, skazy płytkowe, zaburzenia czynników krzepnięcia.

Skazy naczyniowe

Do tej grupy należą choroby, w których łatwość wystąpienia krwawienia wynika z osłabienia ściany naczynia. Może to być efekt nieprawidłowej jego budowy, jak to ma miejsce np. w tętniakach, chorobach tkanki łącznej (chorobie Rendu-Webera-Oslera lub chorobie Ehlersa-Danalosa) lub może być powikłaniem przyjmowania glikokortykosteroidów (sterydów), które powodują degradacje białek, wchodzących w skład ściany naczynia.

Skazy płytkowe

Choroby należące do tej grupy polegają na zaburzeniach tworzenia się tzw. czopa płytkowego, który wstępnie hamuje krwawienie. Zaburzenia te zależą od zmian w ilości płytek (np. małopłytkowość), braku płytek (tromocytopenia), zaburzenia funkcji płytek (np. trombocytopatie – płytki są, ale nie mogą one utworzyć czopa). Mogą być również efektem przedawkowania leków o działaniu przeciwpłytkowym (antyagregacyjnym) np. aspiryny.

Zaburzenia czynników krzepnięcia

Ostatnią grupą są tzw. koagulopatie, czyli zaburzenia czynników krzepnięcia, które prawidłowo odpowiadają za utworzenie skrzepu. Zalicza się do nich choroby wrodzone takie jak: hemofilia A, hemofila B, choroba von Willebranda (gdzie dochodzi również do upośledzenia funkcji płytek) oraz choroby nabyte wynikające z braku witaminy K, która jest niezbędna do produkcji czynników krzepnięcia, lub choroby wątroby, która jest miejscem syntezy tych czynników.

Choroby nowotworowe

Skazy krwotoczne, a dokładniej płytkowe mogą być również pierwszym przejawem chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, np. białaczki!

Pewne typy nowotworów charakteryzuje również skłonność do krwawień z określonych miejsc, co nierzadko przyczynia się do ich rozpoznania (przypadki te można zaliczyć do skaz naczyniowych).

W momencie wystąpienia jakichkolwiek krwawień należy zgłosić się do swojego lekarza, ponieważ konieczne jest rozpoczęcie pełnego postępowania diagnostycznego, które ma na celu określenie przyczyny krwawienia!

