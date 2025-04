Jakie leki zabrać w daleką podróż?

Podczas podróży do krajów tropikalnych bądź rozwijających się możemy mieć utrudniony dostęp do opieki medycznej i potrzebnych nam lekarstw. Dlatego też jeszcze przed wyjazdem należy odpowiednio skompletować apteczkę podróżną. Co powinno się w niej znaleźć? Jak bezpiecznie przewozić leki?