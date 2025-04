Krwawienie z ucha, czyli jaki płyn może wyciekać?

Ucho składa się z trzech odrębnych części: ucha zewnętrznego (czyli małżowiny i przewodu słuchowego), ucha środkowego (do którego zalicza się jamę bębenkową, odpowiedzialną za przenoszenie drgań błony bębenkowej do ślimaka) oraz ucha wewnętrznego (do którego przynależy ślimak – narząd słuchu i błędnik – narząd równowagi.)

W zależności od tego, która część ucha ulegnie uszkodzeniu i jaki jest charakter tego uszkodzenia, płyn wyciekający może być krwisty, słomkowy lub ropny.

Wyciek z ucha dziecka

Wyciek z ucha jest charakterystyczny dla okresu dziecięcego. Powodem bywają przewlekłe infekcje ucha (wyciek ropny), które poddane prawidłowemu leczeniu ustępują. Zdarza się również, że jest on spowodowany manipulacjami w obrębie ucha, np. wkładaniem przez dziecko różnych małych przedmiotów do uszu (w tym przypadku wyciek może być krwisty). W takich sytuacjach konieczna bywa wizyta u lekarza w celu wyjęcia ciała obcego.

Wyciek z ucha osoby dorosłej

U osób dorosłych wyciek z ucha najczęściej występuje u pływaków – często zapadają oni na infekcję uszu, a charakter wycieku bywa mieszany.

Z krwawienia z uszu w tej grupie wiekowej bardzo często powstają w wyniku urazu ucha, który jest powiązany z uszkodzeniem przewodu słuchowego lub przerwaniem błony bębenkowej. Wówczas pojawiają się objawy współtowarzyszące, takie jak: ból, szumy w uszach, utrata słuchu lub zawroty.

Uraz głowy

Bardzo niebezpiecznie jest, gdy do wycieku krwistego lub słomkowego płynu dochodzi w wyniku urazu głowy. Może to świadczyć o złamaniu kości skroniowej. Tego typu uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, ponieważ jego powikłaniem mogą być poważne zaburzenia neurologiczne.

Inne choroby

Inną przyczyną krwawienia z ucha może być gruźlica lub nowotwór – nie są to sytuacje zbyt częste, ale możliwe do zaistnienia!

Bez względu na to jaka jest przyczyna krwawienia z ucha, jeśli stan taki przedłuża się, konieczna jest konsultacja lekarska!