Przenoś chorego tylko wtedy, gdy jest to konieczne!



Odpowiednie przenoszenie poszkodowanego to niezwykle istotny element pierwszej pomocy. Złe wykonywanie tej czynności może spowodować u chorego nieodwracalne urazy zdrowotne. Jeśli chcesz pomóc uratować komuś życie w razie wypadku, dowiedz się, jak robić to prawidłowo.

Akcję przenoszenia poszkodowanego należy podejmować jedynie wtedy, gdy pomoc w miejscu wypadku nie jest możliwa. Zawsze lepiej przenosić poszkodowanego na twardym podłożu, np. grubej desce. Należy pamiętać także o stabilizacji kręgosłupa – szyję rannego należy unieruchomić, przytrzymując mu głowę, a ciało przypiąć pasami.

Gdy jesteś sam



Metody przenoszenia poszkodowanego przez jednego ratownika:

prowadzenie poszkodowanego,

na rękach – tzw. sposób matczyny,

metoda strażacka – przełóż rękę między nogami rannego i ułóż go na swoich barkach. Chwyć przełożoną między nogami rękę za nadgarstek ręki zwisającej z przodu.

„na barana”,

przeciąganie po ziemi, np. na kocu, prześcieradle, płaszczu,

chwyt Rauteka.

Jak wykonać chwyt Rauteka?

Chwyt Rauteka to chwyt ratowniczy służący do przeniesienia rannego z miejsca wypadku lub wyciągnięcia go z samochodu.

Prawidłowo wykonany chwyt Rauteka polega na objęciu poszkodowanego od tyłu.

Włóż swoje ręce pod pachy rannego jednocześnie chwytając jego przedramiona. Głowę poszkodowanego ułóż na swoim ramieniu i przytrzymaj swoją głową. Przyjmując na siebie ciężar rannego, wyciągnij go z samochodu.

Gdy jesteś z kimś



Przenoszenie rannego przez dwóch ratowników:

tzw. krzesełko – ratownicy chwytają prawą dłonią swoją lewą rękę i lewą dłonią chwytają prawą rękę drugiego ratownika, tworząc w ten sposób krzesełko,

jeden ratownik łapie poszkodowanego za nogi, a drugi chwyta chorego pod pachami.

Gdy jesteś w grupie



Trzech ratowników może przenosić rannego na noszach. Mogą to być nosze profesjonalne lub prowizoryczne wykonane, np. z wioseł i kapoków, drzwi, stołu itp.

Ratownicy ustawiają nosze po stronie, na której ranny ma większe obrażenia, a sami przyklękają po tej z mniejszymi obrażeniami. Jeden ratownik podtrzymuje głowę i klatkę piersiową, drugi talię i pośladki, a trzeci nogi. Przenoszenie rannego wykonywane jest po podaniu komendy, zazwyczaj przez ratownika trzymającego głowę.

Poszkodowanego należy przykryć i w razie potrzeby ochronić przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi.

Gdy wnosi się poszkodowanego pod górę, należy ustawić go tak, by jego głowa znajdowała się z przodu. Gdy schodzi się z chorym z wzniesienia, jego nogi powinny być na przedzie.

