Co to jest krwotok śródmózgowy?



Krwotok śródmózgowy to tzw. krwotoczny udar mózgu. Jest to krwawienie do miąższu mózgu. Nie należy go mylić z zawałem mózgu i krwotokiem podpajęczynówkowym.

Występuje w unaczynionych rejonach mózgu i przechodzi przez małe tętnice, które zaopatrują jądra podstawy, wzgórze oraz pień mózgu. Jego przebieg jest cięższy i bardziej gwałtowny niż udar niedokrwienny.

Przyczyny krwotoku śródmózgowego to:

nadciśnienie tętnicze,

podeszły wiek,

palenie tytoniu,

alkoholizm,

angiopatia amyloidowa (odkładanie się nierozpuszczalnego białka w naczyniach),

malformacje naczyniowe,

guzy mózgu,

leki pobudzające centralny układ nerwowy,

przedawkowanie leków przeciwzakrzepowych i trombolitycznych,

liczne urazy.

Jakie są objawy krwotoku śródmózgowego?



Objawy krwotoku śródmózgowego to:

nagła utrata przytomności (pierwszy podstawowy objaw),

ból głowy,

wymioty,

zaburzenia ruchowe i czuciowe,

zaburzenia mowy,

znacznie podwyższone ciśnienie tętnicze,

śpiączka i niedowład kończyn (przy krwotoku do mózgu),

śmierć (przy krwotoku do układu komorowego).

Diagnostyka i leczenie krwotoku śródmózgowego



Pacjenci z krwotokiem śródmózgowym wymagają wnikliwej obserwacji najlepiej na OIOM–ie.

Rozpoznania krwotoku dokonuje się za pomocą tomografii komputerowej (CT), angio–CT oraz rezonansu magnetycznego. Niewskazane jest stosowanie nakłucia lędźwiowego przy krwotoku śródmózgowym.

W przypadku krwotoku śródmózgowego stosuje się leczenie objawowe, natomiast w przypadku rozległych krwotoków potrzebna jest interwencja neurochirurgiczna.

Duże krwiaki powodują ciasnotę śródczaszkową, dlatego konieczna jest operacja. Przeprowadzona pomyślnie i w miarę wcześnie zwiększa szanse na przeżycie oraz zmniejsza ryzyko inwalidztwa poudarowego.

Małe krwiaki, które nie powodują większych zmian w obrębie mózgu, leczy się nieinwazyjnie.

Czym jest krwotok podpajęczynówkowy?



Krwotok podpajęczynówkowy to krwawienie występujące między pajęczynówką (jedną z trzech opon mózgowo-rdzeniowych, która znajduje się między oponą twardą a miękką) a oponą miękką mózgu. Jest jednym z rodzajów udaru mózgu.

Krwawienie występuje nagle, zwykle przyczyną jest pęknięcie tętniaka lub uraz głowy. Objawia się:

nagłym i ostrym bólem głowy,

wymiotami,

zdezorientowaniem,

brakiem świadomości,

drgawkami,

światłowstrętem,

sztywnością karku,

upośledzeniem mowy,

napadem padaczkowym.

Leczenie i powikłania krwotoku podpajęczynówkowego



Rozpoznania krwotoku można dokonać przy pomocy tomografii komputerowej lub punkcji lędźwiowej.

Leczenie odbywa się poprzez natychmiastową operację głowy lub radiologię zabiegową oraz podawanie leków zapobiegających ponownemu krwawieniu i ewentualnym komplikacjom.

Krwotok podpajęczynówkowy, nawet jeśli zostanie zdiagnozowany we wczesnym etapie, może doprowadzić do zgonu lub inwalidztwa. Osoby, które go przeżyją, są narażone na problemy neurologiczne.

Powikłania tej choroby można podzielić na wczesne i późne. Wczesne to:

skurcz naczyń,

obrzęk mózgu (cytotoksyczny lub naczyniowy),

napady padaczkowe,

zaburzenia układu krążenia,

śmierć.

Późne powikłania to:

obrzęk mózgu,

napady padaczkowe,

wodogłowie normotensyjne.

