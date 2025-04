Ból wiąże się z nerwami

Nerwy przewodzące czucie z klatki piersiowej zbierają informację z wielu narządów, m. in. z serca, płuc, przełyku i dużych naczyń. Z tego powodu ból w klatce piersiowej może być objawem różnych chorób.

Najgroźniejsze stany będące jego powodem związane są z układem krążenia.

Zobacz też: Czym jest tamponada serca?

Ból dławicowy

Szczególnie należy wymienić tutaj ból dławicowy (wieńcowy). Jest to typowy ból dla układu krążenia o charakterze piekącym, uciskającym lub rozpierającym. Zlokalizowany tuż za mostkiem i ustępujący po odpoczynku (jeśli wystąpił podczas aktywności fizycznej) lub po zażyciu nitrogliceryny. Może promieniować do lewej ręki, a czasem nawet do żuchwy.

Uwaga! Jeśli ból nie przechodzi mimo odpoczynku lub zażycia nitrogliceryny, a towarzyszy mu duszność oraz nasilony lęk, należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe, ponieważ może on być w wówczas objawem zawału!

Czy to tętniak aorty?

Niezwykle groźnym stanem jest wystąpienie gwałtownego i rozdzierającego bólu w klatce piersiowej, którzy chorzy mogą opisywać jako kłucie lub szarpanie występujące w okolicy przedsercowej lub miedzy łopatkami. Jest on charakterystyczny dla rozwarstwiającego się tętniaka aorty.

W przypadku wystąpienia takiego bólu należy również natychmiast skontaktować się z pogotowiem ratunkowym, ponieważ jest to schorzenie związane z wysoką śmiertelnością!

Zator i żylaki

Inną istotną przyczyną pochodzącą z układu krążenia jest zator tętnicy płucnej. Jest to stan, który charakteryzuje się tym, że występuje często u chorych z żylakami podudzi, a w obrazie klinicznym nad bólem w klatce piersiowej dominuje nasilona duszność. Podobnie jak w dwóch wcześniejszych przypadkach wymaga on natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Choroby z poza układu krążenia

Z kolei do schorzeń, które również mogą przebiegać z bólem w klatce piersiowej, lecz ich przyczyna nie leży już w układzie krążenia (przez co nie zagrażają one życiu bezpośrednio), należą m. in.:

Reklama

choroba wrzodowa żołądka,

przepuklina roztworu przełykowego,

zapalenie przełyku,

choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa,

nieżyt żołądka,

półpasiec ,

, zapalenie opłucnej,

uraz żeber.

Reklama

Są to również stany wymagające interwencji lekarskiej i odpowiedniego leczenia, lecz w ich przypadku spokojnie możemy udać się z naszymi problemami do swojego lekarza rodzinnego nie angażując w to pogotowia ratunkowego.

Zobacz też: Kołatanie serca - czy to coś groźnego?