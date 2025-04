Przyczyny prowadzące do utraty przytomności dzieli się na kardiologiczne, wazowagalne, naczyniowe, nerwowe i metaboliczne.

Przyczyny kardiologiczne

Omdlenia kardiologiczne są związane z zaburzeniami rytmu serca lub ze strukturalną chorobą tego narządu. Przyczyny arytmiczne dotyczą zarówno tachykardii, czyli przyśpieszonego bicia serca powyżej 100 uderzeń na minutę, jak i bradykardii – spadku częstości akcji serca poniżej 50 uderzeń na minutę.

Tachykardia nie zawsze świadczy o chorobie, często dochodzi do niej w wyniku działania czynników emocjonalnych lub zwiększonego wysiłku fizycznego.

Krótkotrwałe, powtarzające się epizody omdlenia są charakterystyczne dla zespołu MAS (Zespół Morgagniego-Adamsa-Stokesa). Choroba ta objawia się utratą przytomności, drgawkami oraz bradykardią.

Omdlenie może być również skutkiem stenozy aortalnej, czyli zwężenia drogi odpływu krwi z lewej komory serca lub stenozy tętnicy płucnej będącej zwężeniem drogi odpływu krwi z prawej komory serca.

Przyczyny wazowagalne

Stanowią najczęstszą przyczynę utraty świadomości. Dochodzi do nich w sytuacji silnego stresu emocjonalnego, strachu lub bólu. Te czynniki działają na część układu nerwowego, która kontroluje akcję serca i ciśnienie tętnicze krwi. Dochodzi wówczas do nagłego spadku ciśnienia oraz spowolnienia akcji serca, czego konsekwencją jest utrata przytomności.

Przyczyny naczyniowe

Omdlenie jest także symptomem hipotonii ortostatycznej, czyli obniżenia ciśnienia tętniczego krwi po zmianie pozycji z leżącej na stojącą. Taka sytuacja ma miejsce między innymi po spożyciu leków obniżających ciśnienie krwi np. diuretyków.

Utrata przytomności może być konsekwencją zatoru tętnicy płucnej. Często objawem poprzedzającym omdlenie jest ból w klatce piersiowej.

Innym zaburzeniem objawiającym się utratą świadomości jest wstrząs septyczny powodujący spadek ciśnienia tętniczego poprzez rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych.

Przyczyny naczyniowe (krążenie mózgowe)

Incydent omdlenia może świadczyć o zaburzeniach krążenia mózgowego, które dotyczą przejściowego niedokrwienia mózgu np. w wyniku udaru mózgu lub ucisku tętnic kręgowych.

Przyczyny nerwowe

Utrata przytomności jest jedną z klasycznych objawów padaczki. Choroba ta charakteryzuje się pojawianiem napadów padaczkowych wywołanych zaburzeniami czynności mózgu.

Przyczyny metaboliczne

Z omdleniami często zmagają się osoby chore na cukrzycę. Utrata przytomności jest konsekwencją hipoglikemii – spadku poziomu cukru we krwi, do której dochodzi w wyniku zbyt długiej przerwy między posiłkami lub przedawkowania insuliny lub doustnych leków obniżających glukozę we krwi. Objawy poprzedzające omdlenie to zawroty głowy, osłabienie i uczucie głodu.