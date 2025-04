Złowieszcze bakterie

Przyczyną pojawienia się jęczmienia jest zaczopowanie ujścia gruczołu łojowego powieki. U niektórych wrażliwych osób występują nawracające zakażenia. Zatkanie struktury przez nadmiar łoju, złuszczony naskórek i bakterie powoduje rozwinięcie się stanu zapalnego.

Przykre symptomy

Jęczmień powoduje rozwój nieprzyjemnych objawów, które dotyczą zajętej okolicy. Pojawia się wypukła narośl w kolorze czerwonym. Tworzący się stan zapalny wywołuje łzawienie, ból, tkliwość, świąd oraz zaczerwienienie. Jeśli dojdzie do nadkażenia bakteryjnego, w środku grudki może pojawić się ropa, co jest nieprzyjemnym i bolesnym powikłaniem.

Etiologia jęczmienia jest bakteryjna (infekcyjna), dlatego nie należy dzielić się przyborami kosmetycznymi (do makijażu) – może to zarówno przenosić patogen, jak i zaostrzać istniejące schorzenie. Osoby dotknięte jęczmieniem nie powinny używać soczewek kontaktowych.

By leczenie było skuteczne

Jęczmień utrzymuje się zazwyczaj dłużej niż chciałaby tego większość ludzi. Jednak można stosować zabiegi, które ułatwiają powrót do zdrowia oraz skracają czas trwania infekcji. Przede wszystkim należy skonsultować się z okulistą. Lekarz przepisze odpowiedni antybiotyk, który skutecznie zlikwiduje bakterie powodujące stan zapalny. Lek może być w postaci maści lub kropli do oczu. Ulgę przynoszą również ciepłe (nie gorące) kompresy, które przykłada się 4 razy dziennie przez 10 minut.

Uwaga na powikłania!

Jeśli nie zastosuje się odpowiedniej terapii, może dojść do zupełnego zablokowania gruczołu łojowego, co wywołuje zapalenie i ogromny ból. Leczenie takiego stanu jest bardziej skomplikowane i konieczne może okazać się nawet nacięcie skóry tej okolicy oraz zastrzyki ze sterydów, co ma na celu drenaż i zmniejszenie obrzęku.

Pamiętaj, by zareagować w odpowiednim momencie! Nie należy wyciskać żadnej postaci zakażenia, ponieważ może to powodować poważną infekcję.