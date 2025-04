Po co nam kaszel?

Kaszel to odruch obronny, który ma na celu oczyszczenie dróg oddechowych z wydzieliny lub ciał obcych. Może być wywołany między innymi spływaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardła w przebiegu infekcji, astmy, refluksu żołądkowo-przełykowego, zapalenia oskrzeli, podrażnienia przewodu słuchowego, przyjmowania niektórych leków czy choroby nowotworowej płuc. Niekiedy nie można jednak znaleźć jego przyczyny lub może mieć on podłoże psychogenne.

Zobacz też: Kiedy kaszel dziecka powinien niepokoić?

Reklama

Kaszel suchy a produktywny

W przypadku suchego kaszlu, wydalane jest tylko powietrze, w przypadku kaszlu produktywnego następuje odkrztuszanie wydzieliny. Jeśli znany jest powód kaszlu, należy zastosować leczenie przyczynowe oraz wspomagająco-objawowe, np. z użyciem syropów łagodzących czy hamujących odruch kaszlowy.

Decyzję należy pozostawić lekarzowi, gdyż kaszel - choć męczący - oczyszcza drogi oddechowe i w niektórych sytuacjach lepiej jest nawet przyjąć środki o działaniu wykrztuśnym, które (nasilając kaszel) pozwolą oczyścić oskrzela.

Suche powietrze, opary i dym papierosowy

Niekiedy nawet u osób zupełnie zdrowych może dojść do krótkiego napadu suchego kaszlu. Najczęściej związane jest to z przebywaniem w pomieszczeniu z suchym powietrzem. Nasilająco działa obecność dymu papierosowego, oparów różnych farb, rozpuszczalników czy innych substancji drażniących.

Zobacz też: Jak rzucić palenie

Reklama

Jak radzić sobie z napadem kaszlu?

Jeśli w powietrzu jest drażniący gardło czynnik, należy albo opuścić pomieszczenia, albo je przewietrzyć. Powinniśmy napić się letniej wody, aby przepłukać jamę ustno-gardłową. Łagodząco podziałają: sok z malin, miód, herbata lipowa, pastylki do ssania na gardło.

Jeśli mamy zapalenie gardła, niezmiernie istotne jest przyjmowanie dużej ilości płynów. Zapewni to odpowiednie nawilżenie śluzówek gardła, które będą mniej podatne na podrażnienie. Dodatkowo odpowiednia ilość płynów rozrzedzi zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę, dzięki temu łatwiej ją odkrztusimy.

Przy współistnieniu kataru przyczyną kaszlu często jest śluz, który spływa z nosa do gardła, prowokując kaszel. Sytuacja ta ulega pogorszeniu w nocy, gdy leży się w łóżku na płasko - rozsądnie jest zatem spać z głową opartą na kilku dodatkowych poduszkach.