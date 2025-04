Dwa rodzaje kontuzji

Urazy sportowe dzielimy na dwa rodzaje: ostre i przewlekłe.

Ostre urazy są nagłe, szybkie i często bolesne, a ich objawy pojawiają się od razu lub w ciągu kilku godzin. Najczęściej są one spowodowane dużą siłą, np. upadkiem, skręceniem czy kolizją z jakimś przedmiotem. Poszkodowany jest wówczas w stanie powiedzieć kiedy doszło do urazu (w przeciwieństwie do urazu przewlekłego). Oprócz bólu częstymi objawami są zaczerwienienie, nadmierne ocieplenie i opuchlizna.

Przewlekłe urazy natomiast mogą być subtelne i rozwijać się wolno. Nasilenie objawów jest różne w czasie, mogą pojawiać się i znikać, są wynikiem przepracowania, ale czasem ich przyczyną może być niedoleczony uraz ostry.

Terapia zimnem

Terapia zimnem jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku ostrych urazów, ponieważ zmniejsza obrzęk i ból. Lód obkurcza naczynia, co ogranicza wewnętrzne krwawienie w danym miejscu.

By zastosować lód, należy skorzystać z pierwszej podstawowej rady: musi on być owinięty w materiał, by uniknąć odmrożeń powierzchni ciała. Nie należy przekraczać 10-minuowego czasu chłodzenia. Między sesjami temperatura chłodzonej okolicy powinna powrócić do normy.

Miejsce, które doznało ostrej kontuzji, powinno być chłodzone kilka razy dziennie przez około 3 dni.

Terapia zimnem jest również przydatna w leczeniu urazów zmęczeniowych lub przewlekłego bólu u niektórych sportowców. W przypadku bólu kolana, który staje się bardziej intensywny po bieganiu, warto skorzystać z okładów za każdym razem po wysiłku, by zapobiec nieprzyjemnym objawom i zapaleniu.

Najlepszym sposobem na stosowanie zimnych opatrunków są torby lodowe (ice pack), które przygotowane są specjalnie do użytku medycznego. Egzamin zdają również torby z lodem, a nawet… mrożonki.

Ciepłe okłady

Są używane głównie w przypadku przewlekłych urazów, które nie wiążą się z obrzękiem. Bolesny i podrażniony mięsień lub staw jest idealnym odbiorcą takiej terapii. Sportowcy, u których występują bóle przewlekłe, powinni stosować ciepłe okłady przed wysiłkiem fizycznym, by pomóc rozciągnąć mięsień i poprawić ukrwienie. Ciepło pomaga rozluźnić spięte mięśnie i zapobiega skurczom.

Nie należy jednak stosować ciepłych okładów po zakończeniu ćwiczeń. Wówczas lepiej sprawdza się zimno.

Ponieważ ciepło poprawia ukrwienie i podnosi temperaturę skóry, nie należy używać go w przypadku ostrych urazów ani w objawach zapalenia.

Ciepłe okłady powinny być nakładane na 15-20 minut i należy pamiętać o warstwie materiału, która zapobiegnie ewentualnym oparzeniom. Najlepiej działa wilgotny okład, na przykład gorący, zwilżony ręcznik.

Przed pójściem spać należy zawsze usunąć okład z kontuzjowanej okolicy.

Jeśli nie dochodzi do poprawy stanu przez następne 48 godzin, warto udać się po pomoc specjalisty, ponieważ uraz może okazać się poważny.