Jak działa serce?

Serce jest pompą mięśniową odpowiadającą za przepompowywanie krwi z żył do tętnic. Cykl pracy serca zawiera w sobie kolejno rozkurcz i skurcz jego poszczególnych części (tj. przedsionków i komór). Za kontrolę nad nim odpowiada naturalny rozrusznik, tzw. system bodźcowo-przewodzący serca.

Prawidłowo serce kurczy się z częstością ok 72 uderzeń na minutę – częstotliwość ta jest efektem potencjałów inicjujących skurcz, które są generowane przez wspomniany wyżej naturalny rozrusznik. Przy takiej częstotliwości człowiek prawidłowo nie powinien odczuwać jego bicia. Możliwe jest to jedynie w momencie, gdy wartość ta ulegnie zwiększeniu, np. podczas wysiłku fizycznego lub choroby przebiegającej z gorączką.

Kiedy dochodzi do kołatania?

Kołatanie serca jest to natomiast przykre odczuwanie bicia własnego serca. Nierzadko towarzyszy mu uczucie bólu lub ucisku w klatce piersiowej oraz lęk. Objawy te są przejawem zaburzeń rytmu pracy serca.

Najczęstszą przyczyną kołatań serca są zwykle nieszkodliwe, przedwczesne, pojedyncze skurcze przedsionków i komór. W przypadku ich wystąpienia choremu pomaga chwila odpoczynku i uspokojenia. Zdarza się również, że tego rodzaju zaburzenia częstotliwości występują po zażyciu kofeiny (zawartej np. w kawie!) czy substancji zawartych w narkotykach (np. amfetamina, kokaina).

Dużo bardziej groźne są jednak przedłużające się kołatania, którym towarzyszy ból i lęk. Mogą one być pierwszym objawem migotania lub trzepotania przedsionków. Są to schorzenia obarczone groźnymi powikłaniami, takimi jak np. udar niedokrwienny mózgu.

Zgłoś się do lekarza!

Uczucie kołatania serca wynikające z migotania przedsionków może również świadczyć o istniejącej nadczynności tarczycy lub niedokrwistości (anemii). Z tego powodu istotne jest to, aby w przypadku wystąpienia kołatań serca zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

W czasie wizyty należy zreferować swoje dolegliwości, zwracając uwagę na to jak często one występują, jak długo trwają, czy towarzyszy im ból lub ucisk w klatce piersiowej, czy pojawia się lęk, czy doszło do utraty przytomności i czy istnieją jakiekolwiek czynniki wywołujące.

Uwaga! Nieleczone zaburzenia rytmu serca grożą śmiertelnymi powikłaniami o charakterze zakrzepowo-zatorowym!