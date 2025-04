Nie przenoś poszkodowanego, gdy…

Przemieszczanie poszkodowanego nie może się odbyć, gdy istnieje zagrożenie dla ratownika i ofiary, które jest większe niż ryzyko związane z przemieszczeniem chorego w inne miejsce. Podstawową zasadą dotyczącą transportu poszkodowanego z miejsca zdarzenia jest nie powodowanie u niego dalszych obrażeń.

Czas, który w zbędny sposób zostanie wykorzystany na przemieszczenie poszkodowanego, zmniejsza o 10% z każdą minutą szanse na jego skuteczną reanimację.

Dodatkowe urazy – na co uważać?



Należy pamiętać, że nadmierna ruchliwość złamanych kończyn może uszkadzać naczynia. Poruszanie szyją poszkodowanego może spowodować bardzo drastyczne w skutkach uszkodzenie rdzenia kręgowego.

Nie można przemieszczać chorego na boku, jeśli podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa lub rdzenia. Pamiętajmy tez, że obrzęk mózgu pogarsza się znacznie, gdy mózg przemieszcza się w czaszce. Każdy ruch powoduje wówczas dodatkowy uraz.

Na czym i jak?



Pacjenta zawsze lepiej jest przenosić na twardym podłożu, na przykład na grubej desce, co ogranicza powstawanie urazów (a dodatkowo ułatwia przenoszenie chorego).

Nie można zapominać o odpowiedniej stabilizacji kręgosłupa – należy poszkodowanego opiąć pasami, a szyję unieruchomić, trzymając pacjenta za głowę. Ważne jest, by można było łatwo przystąpić do reanimacji.

Nie zapominaj o bezpieczeństwie swoim, poszkodowanego i innych ratowników.

Co jeszcze można wykorzystać?



Chwyt Rauteka przydaje się, gdy nie ma do dyspozycji deski i nie podejrzewamy urazu kręgosłupa.

Gdy ofiara leży, klęknij przy lewym ramieniu ofiary zdarzenia. Połóż prawą stopę za głowę i podłóż prawą rękę za głowę pacjenta. Podtrzymując lewą ręką i łapiąc nią z boku podciągnij pacjenta do góry. Następnie przytrzymaj ofiarę przedramionami za pachy i jedno z przedramion ofiary złap równolegle do podłoża. Złap pacjenta za to przedramię. Drugą ręką złap to przedramię bliżej dłoni. Przybliż ofiarę jak najbliżej swojego ciała, starając dać się również oparcie dla głowy. Wstań prostując nogi w kolanach i z prostymi plecami.

