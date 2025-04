Po co nam tlen?

Tlen jest składnikiem powietrza niezbędnym komórkom ciała człowieka do wytwarzania energii. Do komórek dostarczany jest przez układ krwionośny człowieka. Jego niedostatek może prowadzić do wielu niebezpiecznych i czasami nieodwracalnych skutków wpływających na ludzkie zdrowie.

Do każdej komórki musi on być dostarczany bezustannie. Jeżeli dostarczanie tlenu do komórek zostanie zaburzone, to zaczynają one obumierać, co może prowadzić nawet do śmierci.

Czym jest maska tlenowa?

Maska tlenowa jest sprzętem medycznym. Umożliwia ona transport tlenu ze zbiornika do płuc.

Maski tlenowe są wykonywane z różnych materiałów (tworzywo sztuczne, guma, silikon), jednak te stosowane przez ratowników medycznych są zazwyczaj wykonane z bezbarwnego PCV. Jest to związane głównie z tym, że są one lekkie, tanie i jednorazowe – nie trzeba ich czyścić i dezynfekować.

Istnieją różne rodzaje i rozmiary masek tlenowych, aby łatwo było je dostosować do potrzeb. Mogą obejmować jedynie usta i nos lub nawet całą twarz pacjenta. Są one wyposażone w rurkę, która łączy maskę ze zbiornikiem (tzw. dren).

Kiedy używa się masek tlenowych?

Maski tlenowe są stosowane w momencie, gdy poszkodowany ma problemy z oddychaniem, by zwiększyć stężenie tlenu w mieszance powietrza pobieranej przez pacjenta lub podczas operacji.

Obecnie najczęściej maski tlenowe stosuje się u poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy zasłabnięciach, utracie przytomności lub w sytuacji wyczerpania organizmu.

Masek tlenowych nie można stosować w akcjach resuscytacyjnych, gdy pacjent nie oddycha. Używa się ich jedynie wtedy, gdy pacjent posiada swój własny oddech, ale jest on w pewnym stopniu zaburzony.

Maska tlenowa z rezerwuarem – jak wygląda?

Maska tlenowa z rezerwuarem jest wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV, dzięki czemu można stale obserwować stan pacjenta. Posiada rezerwuar tlenowy oraz blaszkę na nos, która można regulować. Maski z rezerwuarem pozwalają na dostarczanie powietrza ze średnim stężeniem tlenu, a jego ilość może być regulowana w zależności od aktualnej potrzeby pacjenta.

Maska tlenowa z nebulizatorem – czym się charakteryzuje?

Maska tlenowa z nebulizatorem jest wykonana z tego samego materiału, co maska z rezerwuarem. Posiada również blaszkę, którą można regulować i dostępna jest w kilu rozmiarach (dla dzieci i dorosłych). W odróżnieniu jednak od masek z rezerwuarem nie ma ona worka wypełnionego tlenem, lecz sześciomililitrowy nebulizator, który jest podłączony do maski około dwumetrowym przewodem odpornym na przetarcia.

Maska tlenowa z drenem – czym się wyróżnia?

Podstawowa budowa maski tlenowej z drenem nie różni się od wcześniej opisanych masek.

Taka maska:

jest zbudowana z przezroczystego, nietoksycznego PCV,

jest przeznaczona do jednokrotnego użytku,

jest wyposażona w regulowana blaszkę,

jest dostępna w kilku rozmiarach,

zawiera około dwumetrowy przewód zakończony uniwersalnym łącznikiem.

Dodatkowo posiada ona jednak dren tlenowy, który jest stosowany w połączeniu z butlą tlenową. Dreny w znacznym stopniu poprawiają komfort chorego i ułatwiają pracę personelu medycznego.

