Należy pamiętać, że wezwanie do pomocy wyspecjalizowanej jednostki ratownictwa, to podstawowa czynność, jaką należy wykonać udzielając pierwszej pomocy. Ważne jest jednak, abyśmy potrafili odróżnić, kiedy potrzebna jest pomoc ratowników medycznych, a kiedy lekarza dyżurnego z naszej przychodni. Trzeba ocenić, czy u osoby poszkodowanej istnieje zagrożenie życia.

Pamiętaj! Liczba karetek pogotowia jest ograniczona. Wzywając ratowników do błahego przypadku, możesz doprowadzić do śmierci osoby umierającej, do której zespół reanimacyjny – zajmujący się naszym przypadkiem – nie zdąży dojechać.

Kiedy dzwonić po pogotowie?

Pogotowie należy wezwać, gdy doszło do:

zaburzenia oddychania (na przykład atak astmy, duszności, zadławienie, ostra reakcja alergiczna – wstrząs anafilaktyczny),

zaburzenia krążenia i pracy serca (np. ból w klatce piersiowej, utrata przytomności, zatrzymanie pracy serca),

urazów (krwotoki, złamania, postrzał, oparzenia itp.),

zatrucia (np. oparami gazów trujących),

przedawkowania leków,

zaburzeń neurologicznych (drgawki, niedowłady, bardzo silny ból głowy , zaburzenia mowy itp.),

porażenia prądem,

zaostrzenia chorób przewlekłych.

Karetkę należy również wezwać, gdy rozpoczęła się akcja porodowa lub gdy chory ma bardzo silne bóle brzucha, wymioty krwią, krwawienia z naturalnych otworów ciała (uszu, ust, odbytu itp.).

Pamiętaj! W wymienionych wyżej przypadkach, koszt wyjazdów jednostek ratownictwa medycznego pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku nieuzasadnionego wezwania pogotowia (np. do zwykłego przeziębienia, podania leków przeciwbólowych osobom obłożnie chorym czy wypisania recepty na choroby przewlekłe) koszty pokrywa osoba wzywająca pomoc.

Jednostki Pogotowia Ratunkowego to zespół specjalistów, znający się na zaawansowanych metodach ratowania ludzkiego życia. W karetkach jest sprzęt do reanimacji, którego przeznaczeniem jest ratowanie osób umierających. Od zajmowania się lżejszymi przypadkami są specjaliści pracujący w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), czyli na przykład lekarze rodzinni. Jeśli lekarz rodzinny stwierdzi, że choremu trzeba zapewnić opiekę szpitalną, wezwie pogotowie ratunkowe.

Nocna i świąteczna pomoc lekarska

W większości placówek podstawowej opieki zdrowotnej organizowane są – w ramach świadczeń opieki zdrowotnej – nocna oraz świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska, a także ambulatoryjna i wyjazdowa. Usługi te są świadczone codziennie (także w soboty i niedziele), od godziny 18.00, tj. od godziny, w której przychodnie kończą pracę.