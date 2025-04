Ruch to zdrowie, ale…



… długi, intensywny wysiłek bez przygotowania, od razu po jedzeniu może okazać się bolesny.

Bieganie ma wiele pozytywnych skutków dla organizmu, lecz może doprowadzić do skurczu jelit gładkich.

Podczas intensywnego biegu otrzewna naciąga się na tylną ścianę brzucha, gdzie zawieszone są jelita.

Przyczynia się to do ich skurczu, gdyż krew z jelit jest wypychana do śledziony.

Systematyczne bieganie, godzinę po posiłku, zapobiega tej przypadłości. Jeżeli jednak kolka nas złapie wystarczy lekko się schylić, równomiernie oddychać i czekać, aż puści.

Głodny jak wilk



Gdy nie jemy przez dłuższy czas, rzucamy się na jedzenie niczym wygłodniałe wilki. Łapczywie, szybko spożywane jedzenie sprzyja połykaniu powietrza, co podrażnia jelita i powoduje skurcze. Powinniśmy zawsze pamiętać, że jedzenie powoli i dokładne żucie jest zdrowsze. Jednak gdy kolka jelitowa już nam doskwiera, szybką ulgę przyniesie rozpięcie paska, górnego guzika i położenie się na kilka minut.

Bóle kolkowe mają wiele przyczyn. Najczęstszą jest kamica nerkowa (kolka nerkowa) lub kamica pęcherzyka żółciowego (kolka wątrobowa).

Mały kamyk – wielki ból



W przypadku kolki nerkowej, początkowe bóle pojawiają się w okolicy lędźwiowej, promieniują wzdłuż brzucha, narządów płciowych, aż do wewnętrznej części uda. Towarzyszą im wymioty, dreszcze, wzdęcia, brzucha i gorączka. Kamień blokuje naturalną drogę odpływu moczu, dlatego może on mieć lekko czerwoną barwę. Zablokowany przepływ w drogach moczowych powoduje trwały skurcz mięśniówki moczowodu, co powoduje ogromny ból. Kamienie tworzą się z osadów soli - szczawianu wapnia, fosforanów, moczanów, których dostarczamy organizmowi poprzez dietę.

Mały pęcherzyk – duży problem



Kamienie w pęcherzyku żółciowym przesuwają się wywołując atak kolki. Ból odczuwalny jest w okolicach podżebrza, prawego nadbrzusza, promieniuje w stronę łopatki, krzyża oraz do pachwiny i centralnej części brzucha. Prócz bólu pacjent może wymiotować żółcią.

Jeśli chcemy zapobiec kolce wątrobowej, najlepiej stosować dietę bogatą w błonnik i zminimalizować spożywanie tłuszczów zwierzęcych. Ulgę, podczas ataków silnego bólu, może przynieść ciepły kompres, czopek rozkurczowy lub przeciwbólowy. Napar z kopru włoskiego, dzięki działaniu przeciwskurczowemu i przeciwzapalnemu, łagodzi kolkę, której towarzyszy niestrawność.

Leczenie



Bóle kolkowe u osób dorosłych powinny być dokładnie diagnozowane. Szczególnie, że mają różne pochodzenie, a promieniujący ból może mylnie wskazywać na inną dolegliwość. W przypadku kamicy wątrobowej, zazwyczaj, usuwa się woreczek żółciowy – szczególnie, gdy jest w nim dużo kamieni. Jeżeli chodzi o kamice nerkową leczy się zachowawczo. W jej przypadku najczęściej stosuje się odpowiednią dietę, przyjmuje się leki rozkurczowe, przeciwbólowe i należy pić 1,5 – 2 litrów wody dziennie.



W celu szczegółowej diagnozy należy wykonać: badanie moczu, USG nerek, urografię oraz badanie radiologiczne.