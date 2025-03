Ugryzienie końskiej muchy jest bolesne. Występuje szczególnie w okresie wakacyjnym. Czas gojenia jest długi. Stosowanie repelentów nie zawsze jest skuteczne w zapobieganiu ugryzieniu gza, gdyż końska mucha jest dość odporna na ich działanie. Gzy często atakują duże zwierzęta, na przykład bydło, jednak ich ofiarą padają także ludzie.

Spis treści:

Końska mucha, inaczej giez, zwana też jusznicą deszczową (łac. Haematopota pluvialis), to jeden z najbardziej uciążliwych owadów, które zagrażają nam latem. Charakteryzują się wydłużonym i wąskim tułowiem z ciemnymi pasami oraz brązowym wzorem na skrzydłach. Zwykle nie są większe niż 10-11 mm.

Samice gza łatwo rozpoznać po dużych, mieniących się na fioletowo oczach z charakterystycznymi szlaczkami. To właśnie samice końskiej muchy boleśnie kąsają zwierzęta i ludzi (samce nie są groźne).

Warto też wiedzieć, że mianem „końska mucha” potocznie określa się grupę owadów, nie tylko gza.

Ugryzienie końskiej muchy charakteryzuje się opuchlizną i swędzeniem spowodowanym jadem owada. Zaczerwienienie w miejscu ugryzienia może się powiększać, a temperatura tego obszaru ciała wzrastać. Rumień po ugryzieniu gza utrzymuje się od 4 dni do 2 tygodni i ma wielkość ok. 3 cm (lub więcej). Z czasem zmienia kolor na bardziej czerwony, a nawet granatowy.

Najbardziej niebezpieczne są samice muchy końskiej. Atakują, by zdobyć krew dla larw i jaj. Mechanizm jej pobierania brzmi drastycznie (mucha nacina skórę i zlizuje krew), a samo ukąszenie jest dość bolesne, gdyż odbywa się bez substancji znieczulającej.

Mucha ma w tym pewien cel: ugryziony żywiciel nie koncentruje się bowiem na zabiciu owada, lecz na bolącym nakłuciu. Giez ma więc czas, aby spokojnie odlecieć lub wręcz zaatakować ponownie i wyssać więcej krwi. Jednorazowo może jej wyssać nawet mililitr.

Jedynie samice atakują ludzi i zwierzęta w poszukiwaniu krwi, by wyżywić potomstwo. Są przy tym bardzo zawzięte. Taktyka polega na zranieniu ofiary i odwróceniu jej uwagi, by ponownie przypuścić atak, gdy ta najmniej się tego spodziewa

Głównym objawem ugryzienia gza jest miejscowy bolesny odczyn. W niektórych przypadkach pojawia się pęcherz lub bąbel.

Ślina końskiej muchy nie zawiera substancji znieczulającej (jak ma to miejsce u komara), przez co ukąszenie jest bolesne, za to obfituje w substancję rozrzedzającą krew. Dochodzi do odczynu zapalnego, co objawia się rumieniem, obrzękiem i uciepleniem skóry wokół ukąszenia gza. Dołącza się także silny świąd

– mówi dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz.