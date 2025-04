Nagłe zatrzymanie krążenia

W skład postępowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia wchodzą cztery ogniwa „łańcucha życia” – następujące po sobie czynności, które trzeba wykonać, by pomóc poszkodowanemu. Poznaj i naucz się ich tak, by umieć udzielić pierwszej pomocy.

Uwaga, zawał!

W oczekiwaniu na fachową pomoc osobę przejawiającą symptomy zawału należy ułożyć w pozycji odciążającej serce, tzn. lekko podwyższającej tułów. Bardzo ważne jest, aby umożliwić mu oddychanie. Rozluźnijmy krępujące ubranie, otwórzmy okno, gdy w pomieszczeniu jest duszno.

Ostra zatorowość płucna

Ostra zatorowość płucna to stan, kiedy dochodzi do zamknięcia naczyń płucnych przez materiał zatorowy, którym najczęściej jest skrzeplina. Może przebiegać bardzo dramatycznie, a więc wymaga szybkiego rozpoznania i leczenia, czasem tylko na podstawie objawów klinicznych. Jak więc rozpoznać zatorowość płucną i co wówczas robić?

Kołatanie serca

Zakres przyczyn kołatań serca rozpoczyna się od łagodnych schorzeń, a kończy na stanach zagrażających życiu. Jak rozpoznać, kiedy ten stan zagraża zdrowiu lub nawet życiu? Pierwszym sygnałem alarmowym jest wówczas ucisk w klatce piersiowej i uczucie lęku. Pamiętajmy, że nieleczone zaburzenia rytmu serca grożą śmiertelnymi powikłaniami o charakterze zakrzepowo-zatorowym!

Jak rozpoznać udar mózgu?

Zanim nauczymy się udzielać pomocy przy udarze mózgu, warto nauczyć się rozpoznawać jego objawy. W poniższym artykule opisujemy siedem podstawowych symptomów udaru.

Udar mózgu – jak pomóc?

Po wezwaniu karetki należy chorego ułożyć w pozycji z lekko uniesionym tułowiem. Pacjenta nieprzytomnego najlepiej ułożyć w pozycji bocznej. Co robimy dalej? Czego nie wolno robić?

Wzrost ciśnienia tętniczego

Na nadciśnienie tętnicze cierpi bardzo wiele osób. Tej dolegliwości sprzyja wysiłek fizyczny, stres, a nawet nieodpowiednia dieta. Jak się zachować, gdy wartość ciśnienia wzrośnie? Kiedy wzywać pogotowie?

Kardiogenny obrzęk płuc

Kardiogenny obrzęk płuc oznacza, że bezpośrednią przyczyną tego stanu jest upośledzenie pracy serca. Najczęściej ma to związek z niewydolnością lewokomorową w przebiegu zawału serca. Mogą do tego doprowadzić także zaburzenia rytmu serca, ostra niedomykalność mitralna czy aortalna, przełom nadciśnieniowy. Jak działać przed przyjazdem karetki?

Tamponada serca

Tamponada serca pojawia się najczęściej w chorobach nowotworowych, ale może też wystąpić jako powikłanie po niektórych operacjach lub (zwłaszcza u młodych osób) w wyniku urazu klatki piersiowej. Niestety, jest to stan zagrażający życiu i czasem wymaga natychmiastowej operacji kardiochirurgicznej. Jak ją rozpoznać?

