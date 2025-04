Czy Twój kręgosłup cierpi?

Większość z nas pracuje, siedząc przy komputerze. Po powrocie do domu często jesteśmy zbyt zmęczeni na jakąkolwiek aktywność fizyczną. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak bardzo przeciążamy swój kręgosłup i jak wiele rzeczy, często niewielkich, ma wpływ na jego kondycję. Poniżej podpowiadamy, w jaki sposób, choć trochę, chronić swoje plecy przed dolegliwościami.

Biurko, krzesło i komputer



Jeśli zaczynamy odczuwać ból pleców, oznacza to, że najprawdopodobniej nie dostosowaliśmy biurka do naszych warunków fizycznych, takich jak, np. wzrost. Co trzeba zrobić?

Po pierwsze zadbać o dobre krzesło. Optymalne powinno mieć regulowaną wysokość oraz boczne podpórki, które są wsparciem dla ciała i odciążają kręgosłup. Gdy siedzimy, stopy powinny dotykać podłogi, a plecy być w miarę proste. Nie wolno zbytnio pochylać się do przodu ani wyciągać głowy przed siebie – od takiej pozycji z pewnością rozboli nas kark. W trakcie rozmowy telefonicznej nie podtrzymujmy słuchawki swoim barkiem.

Ważne jest również ustawienie komputera, na którym pracujemy. Ekran powinien być umieszczony na wysokości oczu, aby nie trzeba było pochylać głowy lub patrzeć w bok, co obciążyłoby mięśnie ramion oraz szyi.

Ostatni element to zagospodarowanie przestrzeni na biurku. Kiedy piszemy na klawiaturze, powinniśmy mieć miejsce na oparcie rąk. Łokcie nie mogą „wisieć” w powietrzu – takie ułożenie przeciąża barki.

Przerwa w pracy



Dobrym pomysłem jest zrobienie sobie przerwy podczas pracy. Krótka, nawet dwuminutowa przerwa, może dać niespodziewanie dobre efekty. W tym czasie warto wstać od biurka i zrobić kilka prostych ćwiczeń, np. przeciągnąć się, zrobić kilka skłonów itp. Wszystko po to, by rozciągnąć mięśnie pleców. Dodatkowymi zaletami takiego rodzaju przerwy jest dotlenienie się, które pobudzi nas i pomoże lepiej się koncentrować.

Po godzinach



Aby zminimalizować skutki siedzącego trybu pracy, nie zapominajmy o kręgosłupie również po powrocie do domu.

Najlepszym lekiem na bolące plecy jest basen.

Jednak jeśli nie mamy wystarczająco dużo czasu lub siły, postarajmy się znaleźć choć chwilę na aerobik lub krótki spacer. Nie spędzajmy całego wolnego czasu przed telewizorem lub przed komputerem! Plecy możemy też odciążyć w nocy, dzięki dobrze dobranemu materacowi. Dokonując takiego zakupu trzeba zwrócić uwagę, czy model dobrze dopasowuje się do kształtu ciała.

Siedzący tryb pracy, w połączeniu z brakiem aktywności i zdrowego snu to najprostsza droga to bólu pleców i schorzeń kręgosłupa. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo szkodzi nam zapominanie o dobrym ustawieniu komputera w biurze lub dobrym materacu w sypialni. Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.

