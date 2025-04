Naturalna ochrona

Wydzielina pochwowa jest naturalnym, fizjologicznym śluzem, który może nam wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Zadaniem śluzu jest zabezpieczanie narządów rodnym przed chorobotwórczymi drobnoustrojami. Zakłócenie prawidłowego funkcjonowania flory bakteryjnej podczas stosunku czy miesiączki może być przyczyną stanów zapalnych.

Dysplazja szyjki macicy

Jest to najgroźniejsza forma krwawienia z pochwy. Dysplazja szyjki macicy to okres przedrakowy i łatwo ją wykryć poprzez badanie cytologiczne. Przyczyną jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), który rozprzestrzenia się drogą płciową. Najczęściej chorują na niego kobiety między 25. a 35. rokiem życia.

Czynniki zwiększające ryzyko dysplazji to:

duża liczba partnerów seksualnych;

współżycie przed 18. rokiem życia;

ciąża przed 16. rokiem życia;

przebyte choroby przenoszone drogą płciową.

Rzeżączka

To najbardziej znana choroba weneryczna, która przyczynia się do niepłodności kobiet. Początkowo może nie mieć żadnych objawów. Po około 10 dniach pojawia się wydzielina. Choroba atakuje szyjkę macicy, moczowód i cewkę moczową. Powoduje zaczerwienienie, ból przy oddawaniu moczu i pieczenie. Jeżeli choroba zaatakuje macicę i jajowody, ból odczuwa się w dolnej części brzucha. Mogą towarzyszyć mu wymioty, gorączka, nieregularna miesiączka i ból podczas penetracji.

Rzeżączka może przenieść się z penisa mężczyzny do gardła i odbytu kobiety. Niepokojącymi objawami są wówczas: ból gardła, powiększone węzły chłonne, ból odbytu, zapalenia, wydzielina lub krwawienie. Jeżeli wydzielina, zawierająca bakterie, dostanie się do oczu, można nawet stracić wzrok.

W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza i podjąć antybiotykoterapię w przypadku zdiagnozowania tej choroby.

Polipy szyjki macicy

Polipy są stanami przedrakowymi. Mogą zamykać wejście do kanału szyjki macicy lub ujście jajowodów przyczyniając się do niepłodności.

Najczęstszymi objawami są:

krwawienie po stosunku płciowym;

przedłużająca się miesiączka;

zbyt intensywny wysiłek.

Przyczynami powstawania polipów mogą być zaburzenia hormonalne, ale w większości przypadków nie wiadomo skąd się biorą. Zdiagnozowanie tej choroby następuje podczas: badania cytologicznego, histopatologicznego wycinka szyjki macicy lub kolposkopii i kolpomikroskopii. Niezależnie od wieku i płodności, polipy powinny zostać usunięte 3-6 miesięcy od rozpoznania.

Profilaktyka

Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej. Nie używaj wraz z partnerem wspólnych przyborów toaletowych (ręczniki, szlafrok, gąbka). Często zmieniaj tampony podczas miesiączki lub stosuj podpaski (je również trzeba często wymieniać).

Jednak przede wszystkim nie lekceważmy pierwszych niepokojących objawów. Krwawienie, ból czy pieczenie pochwy lepiej skonsultować ze specjalistą i wykluczyć poważne zaburzenia, aniżeli doprowadzić organizm do rozwoju niebezpiecznej choroby.