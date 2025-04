Żylaki przełyku są to nieprawidłowo poszerzone żyły dolnej okolicy przełyku na jego granicy z żołądkiem. Powstają one w wyniku wzrostu ciśnienia żylnego w żyle wrotnej, do której krew spływa z narządów trzewnych jamy brzusznej. Żyła wrotna kieruje krew do wątroby, skąd ta następnie trafia do serca.

Zobacz też: Czy krwawienie z odbytu jest niebezpieczne?

Przyczyny

W przypadku chorób wątroby dochodzi do wzrostu ciśnienia w żyle wrotnej. W wyniku tego krew cofa się i omijając wątrobę trafia poprzez inne zespolenia, tzw. żyły krążenia obocznego, do serca. Miejsca krążenia obocznego zazwyczaj nie są przystosowane do zwiększonego przepływu, dlatego z łatwością ulegają nieprawidłowemu poszerzeniu.

Żylaki przełyku

Jednym z takim miejsc krążenia obocznego są właśnie żyły dolnej okolicy przełyku.

Najczęstszym schorzeniem predysponującym do ich powstania jest marskość wątroby na tle zapalnym lub alkoholowym. Rzadziej zdarza się, iż jest to powikłanie chorób serca (tzw. zastoinowej niewydolności krążenia).

Objawy krwawienia z żylaków przełyku

Typowe objawy krwawienia z żylaków przełyku to nagłe i obfite wymioty krwią bez dolegliwości bólowych. Często współtowarzyszą im oznaki wstrząsu: blada, wilgotna i zimna skóra, zaburzenia świadomości, przyśpieszony oddech oraz zwiększona częstotliwość bicia serca.

Postępowanie

W takiej sytuacji niezbędne jest szybkie wezwanie pogotowia ratunkowego, ponieważ rozpoznanie i zatamowanie krwawienia jest możliwe tylko i wyłącznie w warunkach szpitalnych.

Zobacz też: Jak postępować w krwotoku zewnętrznym?

Statystyki

W 80% krwawienie z żylaków przełyku ustępuje samoistnie, mimo to śmiertelność z powodu tego schorzenia jest bardzo wysoka i wynosi około 50%. U chorych, którzy przeżyli epizod krwawienia z żylaków, ryzyko ponownego wystąpienia krwawienia w ciągu roku sięga 50-75%.

Krwawienie z żylaków przełyku to stan bezpośrednio zagrażający życiu chorego, dlatego w przypadku jego wystąpienia należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe.

Reklama